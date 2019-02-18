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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Региональный минздрав устанавливает обратную связь с пациентами

18 февраля 2019 18:39
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В областном минздраве обсудили вопросы льготного лекарственного обеспечения.
15 февраля в министерстве здравоохранения Самарской области прошел круглый стол по вопросам льготного лекарственного обеспечения пациентов, страдающих сахарным диабетом.

В мероприятии приняли участие представители пациентских и общественных организаций, Уполномоченного по правам человека в Самарской области, специалисты регионального минздрава и главные внештатные специалисты по эндокринологии.

Открыл встречу заместитель министра здравоохранения Самарской области - руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Мерген Бадма-Гаряев. Он подчеркнул, что предстоит выйти на новый уровень сотрудничества представителей исполнительной власти, пациентских организаций, главных специалистов для того, чтобы установить обратную связь. Формат таких встреч необходим, чтобы обговорить важные, волнующие население вопросы, наладить взаимосвязь в решении серьезных вопросов. И делать это необходимо регулярно.

«Министерство здравоохранения Самарской области в нынешнем формате работы старается быть максимально открытым, - заверил Мерген Сергеевич. – В регионе выстроена упорядоченная работа с льготным лекарственным обеспечением. Но мы готовы услышать обоснованную критику, вопросы, о которых мы не знаем, которые возникли недавно».

Ситуацию с обеспечением медикаментами больных сахарным диабетом пояснила заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный специалист по эндокринологииминистерства здравоохраненияСамарской области Галина Середина:

«Самарская область на сегодняшний день насчитывает более 117 тысяч больных сахарным диабетом. Преимущественно это пациенты, страдающие диабетом второго типа. Больные диабетом, безусловно, нуждаются и в социальной поддержке, и в помощи со стороны семьи, и в обеспечении лекарственными препаратами. Наша область обеспечивает сахароснижающими лекарственными препаратами всех страдающих сахарным диабетом по льготной программе. Но без участия пациента в лечении достичь удовлетворительного уровня гликемии не представляется возможным. Практически на 95% состояние пациента зависит от его усилий. Если он получает лекарственные препараты, но при этом не соблюдает режим питания, нормы физической нагрузки, которые должны быть обязательны, и злоупотребляет углеводистой пищей, имеет лишний вес, то достичь нормального уровня сахара в крови не удастся».

О том, что беспокоит родителей детей, больных сахарным диабетом, рассказала председатель родительской ассоциации Самарской региональной общественной организации общества детей-инвалидов с диабетом и их семей Ольга Меркулова.

«Родителей детей с диабетом в первую очередь волнует снабжение детей инсулинами, обеспечение средствами самоконтроля в достаточном количестве. Сейчас многие дети переведены на помповую инсулинотерапию благодаря региональному правительству и министерству здравоохранения. Поэтому нам необходима помощь в получении расходных материалов к ним.

Отмечу, что инсулины наши дети всегда получали бесперебойно, с тест-полосками для глюкометров были небольшие проблемы, но во второй половине прошлого года ситуация наладилась, сейчас мы ожидаем дальнейших положительных решений наших вопросов».
Среди проблем, о которых говорили представители пациентских организаций, было несколько вопросов, обусловленных недостаточной работой руководства поликлиник: это трудности с записью на прием к эндокринологу, выпиской льготных рецептов.

Представители минздрава напомнили, что организована круглосуточная работа единого телефона «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8 (846) 225 - 70 - 82 по вопросам оказания гражданам медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

Кроме того, по инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в медучреждениях реализован проект «Житель всегда прав».В настоящее время в каждом приемном отделении и каждой регистратуре учреждений здравоохранения губернии размещены баннеры с информацией (контактные данные руководителя организации - номер рабочего сотового телефона), по которым граждане могут обратиться с замечаниями и предложениями по улучшению работы.

Заместитель министра - руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко подвел итог встречи:

«Это была взаимная инициатива, мы считаем, что лучше обсуждать возникшие вопросы за круглым столом, мы всегда открыты для этого процесса, потому что должны услышать, что беспокоит наших пациентов, чтобы впоследствии выработать правильную политику министерства. Проблем с обеспечением больных инсулинами, препаратами, которые необходимы им по жизненным показаниям, в губернии нет. Но мы порой встречаемся с тем, что пациенты не всегда готовы принимать замену одного привычного препарата на другой, хотя все препараты прошли необходимые клинические испытания и биоэквивалентны, то есть обладают той же эффективностью. Этот вопрос также можно решить на уровне поликлиники, к которой прикреплен пациент, индивидуально, если наблюдается нетипичная реакция организма на смену препарата.
На больных сахарным диабетом у нас уходит около 30% всех средств федерального и регионального бюджетов, выделенных на льготное лекарственное обеспечение. Это около 500 млн. рублей в год» передает пресс-служба минздрава СО.  


Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии



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