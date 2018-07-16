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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Рак кожи стал самым часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России в 2017 году, следует из данных Минздрава

16 июля 2018 18:46
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Причина в том, что его стали лучше распознавать, говорит эксперт.
Самое распространенное онкологическое заболевание в России в 2017 году — рак кожи, следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения. передает РБК.

При этом общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017 году увеличилось год к году на 3%, с 599,3 тыс. случаев до 617,2 тыс. (Минздрав с 2011 года учитывает не количество пациентов, а число обнаруженных заболеваний).

​Новообразования кожи, кроме меланомы, были обнаружены в прошлом году у 78 тыс. россиян, меланома — еще у 11,2 тыс. Всего — более 89 тыс. случаев онкологических заболеваний кожи. Этот же диагноз — новообразования кожи — был самым распространенным и в 2014-2016 годах. В 2016 году рак кожи обнаружили у 74,7 тыс. человек, меланому — у 10,5 тыс. человек.

На втором месте по частоте обнаружения — рак груди. В 2017 году этот диагноз поставили 70,6 тыс. раз. За последние пять лет такие новообразования стали выявлять на 16,2% чаще.

На третьем месте — рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тыс. случаев.

Рак кожи — общемировая проблема, отметил в разговоре с РБК директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев. Но это заболевание достаточно легко лечится и не вызывает метастаз, главное — обнаружить его на ранней стадии, заметил он. Меланома сложнее в лечении и вызывает метастазы. Для профилактики этих заболеваний эксперт рекомендует избегать долгого пребывания на солнце и отказаться от использования солярия.

«К сожалению, в 1970-х годах загар был популяризирован, много говорилось о пользе загара, детей кварцевали. Все это продолжает сейчас сказываться на заболеваемости этим видом рака», — заметил он.

Основные причины появления рака груди и рака дыхательных органов одни и те же — наследственная предрасположенность и нарушение информационных характеристик ДНК, отметил в разговоре с РБК заслуженный врач России, заведующий отделением онкологии Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков. Также среди причин, влияющих на возникновения заболевания, он называет климатические условия и уровень радиационной нагрузки. «Когда эти факторы суммируются в одном организме, то они нацеливаются на одну мишень — на нарушение структуры ДНК, нарушение ее информационных характеристик. Обязательное условия для скоротечных форм рака — это стрессовые ситуации, тогда все эти механизмы на фоне стресса обостряются», — добавил он.

Среди причин распространенности рака молочной железы Коржиков называет гормональные сдвиги, аборты и применение гормональных препаратов. Рак груди при раннем обнаружении тоже излечим, говорит Беляев. «Сейчас выделяют около 30 видов рака груди. И все они по-разному реагируют на терапию, по-разному развиваются. В целом, за последние 25 лет этот рак стали лечить гораздо лучше», — сказал он.

Беляев считает, что увеличение числа диагностированных онкологических заболеваний не может говорить о том, что россияне стали болеть больше. «Я как онколог могу сказать — нет, люди не стали больше болеть раком, но его стали лучше находить. Кроме того, до своей онкологии стали доживать те пожилые люди, которые, в том числе благодаря развитию медицины, смогли избежать инфаркта или инсульта», — указал он.

Онкологию все реже указывают в качестве причины смерти людей, у которых была злокачественная опухоль, следует из данных сборника Минздрава. В 2017 году в 30% случаев, когда умирал человек с онкологическим заболеванием, в качестве причины смерти не указывался рак, в 2013 году этот показатель составлял 23,6%, в 1993-м — 11,6%. Иными словами, 25 лет назад 88% умерших, имевших злокачественное новообразование, умирали именно от него, а в 2017 году онкологическое заболевание оказывалась причиной смерти для 70% умерших.

«Раньше, если был диагноз рак, чем бы человек еще не болел, ему ставили причину смерти именно онкологию. Сейчас отслеживают злокачественные опухоли, пытаются разобраться в причине смерти и исключить необоснованные заключения о раке как причине смерти», — пояснил директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев.

​Число умерших от злокачественных новообразований россиян в 2017 году составило 274,2 тыс. человек — почти столько же, сколько в 2015 году, когда в России был поставлен рекорд смертности от рака за 11-летний период. 22,5% пациентов, у которых впервые диагностировали злокачественное новообразование, умерли в первый же год после диагностики. Доля таких пациентов уменьшается — десять лет назад их было почти 30%, 20 лет назад — более 36%. Злокачественные новообразования на I—II стадиях стали выявлять на 1,5% чаще, чем в 2016 году.

По сравнению с 2016 годом в России стали чаще выявлять рак тестикул — на 13,2% случаев больше в 2017 году, и пениса — на 7,4% больше.

Самый большой рост числа новых пациентов с онкологическими заболеваниями зафиксирован в Хабаровском крае — 6,2 тыс. впервые выявленных злокачественных новообразований. Это на 14% больше, чем годом ранее.

Много новых пациентов также в Амурской области — там рост числа выявленных заболевших составил 11%. Реже, чем в 2016 году, стали выявлять злокачественные новообразования в Ленинградской области (на 9,7%) и в Адыгее (на 9,6%).

Самая высокая заболеваемость онкологическими заболеваниями в 2017 году была в Курской области. Под диспансерным наблюдениям в онкоцентрах там находятся 32,4 тыс. человек на миллион, то есть более 3% населения. Такая же ситуация была и в 2016 году. Более 3% населения состоят на учете в онкодиспансерах в Краснодарском крае и в Мордовии. В Ингушетии число состоящих под диспансерным наблюдением в онкоцентрах увеличилось по сравнению с 2016 годом почти на 11%.

В Севастополе зафиксировано сильнейшее по России уменьшение доли населения, находящегося под наблюдением в онкодиспансерах, — с 3,2% в 2016 году до 2,8% в 2017-м.​


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Комментарии



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