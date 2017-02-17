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«Врачи и больные находятся по одну сторону баррикад в борьбе с раком. Основная задача нас как врачей, своевременно информировать население, своевременно выявить заболевание и начать лечение. Основная задача тех пациентов, кто участвует в форуме, - это те, кто уже прошел лечение и получил помощь, - еще раз довести до всего сообщества информацию, что рак – это не приговор. Рак это то заболевание, которое можно лечить при условии раннего выявления. С этой бедой можно справиться и нужно справляться сообща. Не прятаться от проблемы, не занимать «страусиную» позицию и прятать голову в песок. А при малейшем подозрении, при малейшем проявлении заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью и тогда возможно справиться с бедой и излечиться. Здесь люди делятся своим опытом, рассказывают друг другу о том, что они уже прошли и что им еще предстоит. Это должен быть диалог, мы хотим, чтобы пациенты обменивались информацией и не боялись. Наши настоящие и бывшие пациенты объединились в общественную организацию помощи онкологическим больным и активно сотрудничают с Тольятти, с Кинелем, Сызранью. Встречаются и там тоже. Приветствуются все желающие, готовые к общению».