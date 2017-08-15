Пуповинная кровь из банка Самарского центра «Династия» передана для лечения маленького мальчика в Беларусь

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Эта кровь была собрана и заготовлена в октябре 2015 г., хранилась при минус 196°С в жидком азоте почти два года и теперь ожидает трансплантации маленькому мальчику с диагнозом первичный иммунодефицит, синдром Вискотта-Олдрича. Будем вместе надеяться на его скорейшее выздоровление.Пуповинная кровь применяется для лечения тяжелейших заболеваний - острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, иммунодефицитов и пр. При этом одним из главных преимуществ её использования, помимо более низких критериев по гистосовместимости, является то, что она уже подготовлена к трансплантации и может применяться, когда уже нет времени на поиск и медицинское обследование донора, занимающие порой несколько месяцев.На сегодняшний день Самарский банк пуповинной крови медцентра «Династия» является одним из крупнейших в России и единственным, имеющим большой опыт передачи единиц пуповинной крови для лечения онкогематологических заболеваний по всему миру. За время работы на криохранение помещены и готовы к трансплантации 6160 единиц пуповинной крови, а передано на трансплантацию уже 61 для пациентов в России, Беларуси, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше, Израиле, Австралии и ЮАР, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.