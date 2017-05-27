Программа, разработанная молодым ученым СамГМУ, внедрена в клиниках университета

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Программа, разработанная аспирантом СамГМУ Егором Кругловым, одновременно позволяет анализировать и хранить информацию о пациентах и пройденных ими обследованиях, выявленных микроорганизмах и перечне антибиотиков, к которым проводились тесты на устойчивость.Внедрение системы «Протеус» в стационарах клиник СамГМУ позволяет следить за динамикой развития микробиологической ситуации и пресекать внутрибольничные инфекции и избавляет врачей от массы бумажной работы.С этим проектом молодые ученые победили на молодежном форуме «Иволга» в 2014 году. На средства гранта удалось подготовить программное обеспечение для работы системы.Фото: tvsamara.ru