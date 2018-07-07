Продолжительность жизни человека на 20% определяется генетикой, а на 80% — образом жизни, рассказали в Минздраве

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По ее словам, люди, которые живут долго, ведут похожий образ жизни.«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — рассказала Ткачева.Она пояснила, что интеллектуальные занятия также положительно сказываются на продолжительности жизни. «Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», — добавила она.Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в странеЭКОНОМИКАТкачева также рассказала, что наибольшая средняя продолжительность жизни в России наблюдается в Ингушетии. ​«Они уже переступили 80-летний возрастной порог и вошли в клуб «80+». Также один из самых продвинутых в этом смысле регионов — Москва, потому что здесь средняя продолжительность жизни — 78, а женщины тоже уже вошли в клуб «80+», — резюмировала она.Ранее, 6 июля, Ткачева заявляла, что неработающие российские пенсионеры употребляют больше алкоголя, чем те, кто продолжает трудиться. «У неработающих мужчин употребление алкоголя выше почти в три раза и в 4,6 раза чаще выявляются признаки депрессии», — отметила она тогда.Как ранее писал РБК, руководство «Единой России» ра​​зослало в региональные отделения партии и депутатам думской фракции презентацию с инфографикой, объясняющей позитивные стороны пенсионной реформы. Материалы предназначены для объяснения гражданам необходимости реформы.1 марта в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу к концу 2020-х годов добиться средней продолжительности жизни в России более 80 лет. «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня — к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет», — сказал он тогда, упомянув Японию, Францию и Германию.