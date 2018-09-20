Прививка от гриппа позволит оставаться в строю

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Врач-эпидемиолог Самарской городской поликлиники №9 Октябрьского района Татьяна Корнева напоминает, что вакцинация значительно снижает заболеваемость гриппом и ОРВИ, возможность тяжелых осложнений, которые могут привести к летальному исходу.«Мы активно призываем жителей из групп риска сделать прививку, особенно это актуально для детей с шести месяцев, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, болезнями сердца и легких, пожилых людей старше 65 лет, сотрудников тех служб, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей, – это медики, учителя, воспитатели, полицейские. Важно прийти на прививку здоровым, тогда защита против гриппа будет максимально эффективной».Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов нашел время в своем плотном графике, чтобы посетить процедурный кабинет:- Я все время осенью делаю прививки, чтобы всегда оставаться в строю. Знаю, что грипп все время мутирует, меняется, подстраивается под ситуацию, поэтому каждый год появляются новые вакцины, и чтобы тяжело не заболеть, надо вовремя привиться. Я призываю всех пройти вакцинацию от гриппа, чтобы и зимой оставаться веселым, находчивым, работоспособным человеком. И чтобы не заражать своих родных и близких.Это заняло всего несколько минут, поэтому в идеале каждый житель Самарской области должен сделать эту прививку. Друзья, просыпаясь утром, улыбнитесь, весело поднимитесь с дивана и прогуляйтесь до своей поликлиники, сделайте вакцинацию от гриппа, чтобы зимой не болеть.Сделать прививки от гриппа студентам Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна приехали медицинские работники Самарской городской поликлиники №3 во главе с заведующей поликлиническим отделением №3 Валентиной Савинковой. Пока медицинские сестры делали студентам прививки, Валентина Васильевна рассказала ребятам о правилах вакцинации и особенностях течения заболевания, которое чревато серьезными осложнениями, если не привиться от гриппа.Пример студентам подала директор колледжа Татьяна Санникова. «Наш колледж - территория здоровья, - подчеркнула Татьяна Александровна. – И наши дети каждый год делают прививки от гриппа. Они даже выстроились в очередь к медпункту, и я, конечно, сама вместе с ними прошла вакцинацию. Процент заболеваемости у нас в колледже традиционно ниже, чем в других учебных заведениях, и это здорово. Мы приветствуем спорт, активно занимаемся общественной работой, учимся, и болеть нам некогда! Ребята отлично понимают, что здоровье необходимо, чтобы жить полноценной жизнью, чтобы на все хватало сил и энергии».Напомним, в Самарской области в этом году планируется привить от гриппа 48,7% населения. Первая половина общего объема вакцин уже распределена по поликлиникам области, и сотрудники медицинских учреждений активно проводят работу по вакцинации населения. В ближайшие дни поступит вторая половина, и все желающие смогут сделать прививку, обезопасив себя от опасных осложнений гриппа, передает пресс-служба минздрава СО.