При первых признаках гриппа медики советуют срочно обращаться к врачу

155

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской областисообщила, что отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Самарской области. Пока он не превышает пороговых значений. В 10-и классах семи школ региона приостановлен образовательный процесс. Пока эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нет. Но успокаиваться нельзя. Растет число субъектов Российской Федерации, где эпидпороги были превышены, их количество увеличилось с 2-х до 13-ти субъектов. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа преобладает вирус А(H1N1) 09. В период подготовки к этому эпидемическому сезону было привито более 1,5 миллиона людей.«В Самарском регионе создана хорошая иммунная прослойка в результате вакцинации, - отметила заместитель министра здравоохранения Самарской области. – 49,4% от всего населения (этот показатель у нас выше среднероссийского и на 12% больше, чем в 2017 году) сделали прививки против гриппа вовремя, прежде всего это касается жителей из групп риска – маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Нам всем необходимо быть начеку, чтобы не подхватить вирус и не получить осложнения».Медицинские работники сообщают, что в Самарской области отмечается рост пневмоний, причем, больные поступают в лечебные учреждения часто в тяжелом, запущенном состоянии. Между тем при первых признаках гриппа надо немедленно обращаться к врачу.Как подчеркнула Татьяна Ивановна, один из штаммов вируса, циркулирующего в нашем регионе, H1N1, - поражает человека очень быстро: стремительно поднимается температура, начинается одышка, сухой кашель, мышечные боли. В таком состоянии необходимо незамедлительно обращаться к участковому врачу.И еще актуальные советы от врачей:Напоминаем, что вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений. Так, от осложнений гриппа в этом году погибли 2 человека – это непривитые граждане. Этих смертей можно было бы избежать, если бы люди были привиты от гриппа и своевременно обратились за медицинской помощью, передает пресс-служба минздрава СО.