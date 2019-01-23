Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 23 января, 17:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -21 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 66.55
0.19
EUR 75.55
0
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

При первых признаках гриппа медики советуют срочно обращаться к врачу

23 января 2019 15:48
155
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Римма Галимова сообщила, что отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Самарской области. Пока он не превышает пороговых значений. В 10-и классах семи школ региона приостановлен образовательный процесс. Пока эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом нет. Но успокаиваться нельзя. Растет число субъектов Российской Федерации, где эпидпороги были превышены, их количество увеличилось с 2-х до 13-ти субъектов. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Среди вирусов гриппа преобладает вирус А(H1N1) 09. В период подготовки к этому эпидемическому сезону было привито более 1,5 миллиона людей.

«В Самарском регионе создана хорошая иммунная прослойка в результате вакцинации, - отметила заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская. – 49,4% от всего населения (этот показатель у нас выше среднероссийского и на 12% больше, чем в 2017 году) сделали прививки против гриппа вовремя, прежде всего это касается жителей из групп риска – маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Нам всем необходимо быть начеку, чтобы не подхватить вирус и не получить осложнения».

Медицинские работники сообщают, что в Самарской области отмечается рост пневмоний, причем, больные поступают в лечебные учреждения часто в тяжелом, запущенном состоянии. Между тем при первых признаках гриппа надо немедленно обращаться к врачу.
Как подчеркнула Татьяна Ивановна, один из штаммов вируса, циркулирующего в нашем регионе, H1N1, - поражает человека очень быстро: стремительно поднимается температура, начинается одышка, сухой кашель, мышечные боли. В таком состоянии необходимо незамедлительно обращаться к участковому врачу.

И еще актуальные советы от врачей: избегайте мест массового скопления людей, не водите туда детей, чаще мойте руки с мылом, полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, пользуйтесь маской.

Напоминаем, что вакцинация предупреждает не только развитие самого заболевания, но и возникновение тяжелых осложнений. Так, от осложнений гриппа в этом году погибли 2 человека – это непривитые граждане. Этих смертей можно было бы избежать, если бы люди были привиты от гриппа и своевременно обратились за медицинской помощью, передает пресс-служба минздрава СО.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
23 января 2019  15:48
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.
При первых признаках гриппа медики советуют срочно обращаться к врачу
На пресс-конференции в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» обсудили, как регион переносит сезон ОРВИ и гриппа.  Здравоохранение
154
23 января 2019  12:58
В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей» В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер.
В самарском онкодиспансере впервые пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Время новых возможностей»
В рамках конференции пройдут мастер-классы для медицинских сестер. Здравоохранение
140
23 января 2019  09:25
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ В лабораториях обнаруживают грипп более чем в половине случаев.
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В лабораториях обнаруживают грипп более чем в половине случаев. Здравоохранение
194
23 января 2019  09:14
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать обморожения Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать обморожения
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Здравоохранение
172
22 января 2019  14:59
В Тольяттинской поликлинике № 3 модернизирована регистратура взрослого отделения амбулаторно-поликлинического комплекса №2.
В Самарской области продолжается реализация проекта «Бережливая поликлиника»
В Тольяттинской поликлинике № 3 модернизирована регистратура взрослого отделения амбулаторно-поликлинического комплекса №2.   Здравоохранение
284
22 января 2019  14:03
«Роскачество» дало рекомендации по выбору минтая
«Роскачество» дало рекомендации по выбору минтая
Специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие толстых рубцов или желтых пятен. Здравоохранение
373
22 января 2019  13:57
В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
В Самаре в 10 классах в 7 школах приостановили учебный процесс из-за ОРВИ и гриппа
На карантин классы закрывают, когда по болезни не приходят 20% учеников. Здравоохранение
294
19 января 2019  10:25
Ученые рассказали об опасности долгого сна для беременных В исследовании приняли участие более 600 женщин.
Ученые рассказали об опасности долгого сна для беременных
В исследовании приняли участие более 600 женщин. Здравоохранение
481
18 января 2019  13:21
Возвращается пандемический грипп Вирусолог рассказал, когда его ждать в России
Возвращается пандемический грипп
Вирусолог рассказал, когда его ждать в России. Здравоохранение
847
18 января 2019  12:44
В Самарской области против гриппа привили 49,4% жителей Эпидемии гриппа и ОРВИ не регистрируется.
В Самарской области против гриппа привили 49,4% жителей
Эпидемии гриппа и ОРВИ не регистрируется. Здравоохранение
403
Весь список
Современная медицина
9 января 2019  18:52
Выбираем пансионат для пожилого человека
Выбираем пансионат для пожилого человека
 В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
116
5 января 2019  12:31
Если мужчине с нормальной потенцией принять Левитру, что будет?
 Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно, так как реакция организма на данное средство у всех мужчин абсолютно разная.  Современная медицина
273
Весь список
Новости медицины
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
212
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
203
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
547
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
695
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
879
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1099
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
953
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1288
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
895
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1674
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1468
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1813
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2176
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2401
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3634
Весь список

Мероприятия
День студента в Самаре отметят на горнолыжном спуске «СОК»
В Самаре подведут итоги регионального этапа фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Талантливые студенты Самарской области получат награды
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные