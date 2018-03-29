Президентом ассоциации врачей Самарской области вновь избран профессор Сергей Измалков
29 марта 2018 16:53
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Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления ассоциации.
В настоящее время СОАВ реализует программы по защите профессиональных прав врачей и непрерывного профессионального развития врачей. Кроме того, СОАВ курирует аккредитацию специалистов (система, пришедшая на смену действующей долгие годы сертификации). По словам Сергея Измалкова, в последние несколько лет сообщество, которое является соучредителем Национальной медицинской палаты РФ, заметно укрепило свои позиции. Так, ни один отраслевой законопроект и иные документы не остаются без экспертной оценки общественников. В Самарской области ассоциация работает в тесном сотрудничестве с областным минздравом и отраслевым вузом. На базе сообщества создан Координационный совет, куда вошли представители общественного ветеранского движения, фармацевтической отрасли, медсестринского сообщества и др. Членами СОАВ являются как сотрудники государственных медучреждений, так и частных медицинских клиник, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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