Представители делегации из Западно-Казахстанской области посетили лечебные учреждения Самарской области

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В составе делегации были исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Нурданат Беркингали, а также руководители городской и областной многопрофильных больниц, областного перинатального центра.Визит казахской делегации начался с посещения Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, которая на днях отмечает 55-летие учреждения. Главный врач больницы представил презентацию о работе самарских офтальмологов, а затем в зале представители делегации наблюдали операцию в прямом эфире, которая транслировалась из операционной.Специалисты ознакомились с работой Самарского областного клинического онкологического диспансера, посетив ряд отделений и встретившись с руководством диспансера. Целью визита стало обсуждение вопросов обучения медицинских специалистов новым технологиям и обмен опытом.«Еще одним интересным объектом для нас стал Центр ядерной медицины ПЭТ Технолоджи, который специализируется на современных методах лучевой диагностики и лечении опухолей, - рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунова. - Нас давно интересует эта технология, и было принято решение более подробно изучить данный вопрос и рассмотреть целесообразность открытия аналоуичного центра в ЗКО. На данный момент ПЭТ технологии применяются только в Астане и Алматы. Стоит отметить, что центр ядерной медицины открыт в рамках государственно-частного партнерства. А это большой плюс, так как сейчас в Казахстане уделяется большое внимание именно этому виду партнерства между государством и бизнесом».Делегация также посетила многопрофильный клинический госпиталь ИДК «Мать и дитя», ознакомились с возможностями и работой организации.В Самарском областном медицинском центре «Династия» директор д.м.н., профессор Ольга Тюмина поделилась 15-летним опытом работы в области клеточных и вспомогательных репродуктивных технологий.Международные заслуги центра и новейшие методики, постоянное улучшение качества услуг произвели большое впечатление на гостей. Медицинский центр «Династия» является самым крупным в России публичным банком пуповинной крови, а также оказывает услугу экстракорпорального оплодотворения. По словам казахских врачей, данное направление еще не распространено в Западно-Казахстанской области, поэтому пациенты едут в Алматы и Астану, а также в соседние регионы РФ, в том числе и в Самару. Поэтому они нацелены на сотрудничество на благо пациентов.Областной перинатальный центр губернии вызвал особый интерес коллег из Казахстана инновационными способами оказания помощи беременным женщинам с патологиями и общим уровнем комфорта.Руководство делегации Казахстана, поблагодарив медицинских работников Самарской области за радушный прием и плодотворный визит, предложило продолжить сотрудничество между регионами. Пациенты из Казахстана часто приезжают в лечебные учреждения Самарской области на лечение. Высокий уровень качества медицины привлек коллег из Казахстана возможностью направлять в Самару медицинских работников на обучение, освоение новых технологий.Конечной точкой поездки стал клинический кардиологический диспансер – крупнейшее в области медицинское учреждение, занимающееся лечением и профилактикой заболеваний сосудов и сердца. Делегация из Казахстана отметила, что с этой клиникой налажены тесные взаимоотношения. Самарские кардиологи оказали поддержку коллегам во время открытия их кардиоцентра. На протяжении ряда лет главный врач кардиологического диспансера и его команда проводили мастер-классы и консультировали уральских кардиологов.«В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» разработана подпрограмма «Развитие экспорта медицинских услуг», - отметил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. – В связи с этим представляется весьма важным взаимодействие Казахстана и Самарской губернии в плане оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Западно-Казахстанской области. Думаю, эти передовые практики сотрудничества в сфере экспорта медицинских услуг можно предложить министерству здравоохранения РФ в качестве примера для работы других регионов России», передает пресс-служба минздрава СО.