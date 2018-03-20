Правительство РФ направляет более 159 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в Самарской области

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В Самарской области паллиативная медицинская помощь взрослому населению оказывается в 38 учреждениях здравоохранения, детям – в трех учреждениях Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой, Тольяттинская городская детская больница № 1.Приоритетно запланировано приобретение медицинского оборудования в соответствии с порядками оказания паллиативной помощи взрослому населению и детям, в том числе использующегося на дому - аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы. Кроме этого, для пациентов с хроническим болевым синдромом дополнительно будут приобретены необходимые лекарственные препараты, включая обезболивающие.Напомним, важнейший раздел послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию был посвящен сбережению человека. Глава государства говорил о задачах по предоставлению качественной высокотехнологичной медицины, увеличению продолжительности жизни, стремлению России войти в клуб 80+ по продолжительности жизни.Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2018 года №428-р в целях обеспечения расходов по оказанию государственной социальной помощи в виде услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов Самарской области выделены дополнительные финансовые средства в размере 73 млн. рублей для обеспечения отдельных категорий граждан губернии льготным лекарственным обеспечением в 2018 году. Указанные финансовые средства будут потрачены в первую очередь для лекарственного обеспечения пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями и детей-инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.