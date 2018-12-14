Правда за пациентом. Как выбить у больницы своё бесплатное лечение
14 декабря 2018 14:32
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Так, в первую десятку попали лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии. Здесь же — медизделия, которые вживляют в организм человека. Кроме того, платным внезапно становится массаж. Да и пломбировочный материал в стоматологии, который положен бесплатно. Согласно результатам исследования, МРТ и КТ мы также привыкли делать за деньги. Покупаем лекарства для лечения онкозаболеваний тоже часто за свои сбережения.
Юристы не только призывают этого не делать, но и говорят, что требовать с пациентов деньги незаконно.
— Здесь прежде всего нужно смотреть на стандарт оказания медицинской помощи и на программу государственных гарантий. Потому что, если она гарантирует лечение какой-то конкретной нозологии, то абсолютно всё, что используется, должно входить в эту программу госгарантии. Например, человеку могут провести операцию бесплатно, но взять с него деньги за перевязочный материал. Это полнейшая чушь, — заявил Лайфу юрист ООО "Центр медицинского права" Андрей Карпенко.
Как быть, если процедуру отказываются делать бесплатно?
- Нужно выяснить, входит тот или иной анализ, процедура в государственную программу оказания бесплатной медицинской помощи.
- Если доктор убедит вас, что не входит в перечень бесплатных, — идите платно. Правда, это крайне маловероятно.
- Спрашивайте. Медицинская организация по закону и сама должна информировать гражданина о том, как получить бесплатную помощь.
- Нет информации? Попросите её у главврача. Лично.
- Обратитесь в вашу страховую компанию.
- Не помогло? Идите в прокуратуру.
Важно. Разговоры с врачами записывайте. Или хотя бы снимите видео на телефон. Старайтесь получить письменный отказ и не принимайте никаких отговорок. Он может пригодиться при обращении в надзорные органы.
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