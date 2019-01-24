Пострадавшим в результате порыва теплотрассы оказывается вся необходимая медицинская помощь
24 января 2019 18:19
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На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей. Министр пообщался с пациентами, пожелал им скорейшего выздоровления, а также отметил оперативные и профессиональные действия медицинского персонала больницы, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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