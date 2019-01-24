Пострадавшим в результате порыва теплотрассы оказывается вся необходимая медицинская помощь

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Министр здравоохранения Самарской областилично проконтролировал организацию медицинской помощи пострадавшим в результате порыва на теплотрассе, а также наличие необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов в ожоговом отделении больницы им. Н.И. Пирогова.На сегодняшний день в отделение госпитализировано 10 человек - 7 взрослых и трое детей. Министр пообщался с пациентами, пожелал им скорейшего выздоровления, а также отметил оперативные и профессиональные действия медицинского персонала больницы, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО