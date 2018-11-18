Попала в реанимацию. В Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики

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По словам матери девушки, дочь хотела "чуть-чуть поправить носик" и после года уговоров женщина-таки поддержала её. Операция прошла успешно, однако после неё Каролина чувствовала себя очень беспокойной и не могла уснуть. Тогда медсестра дала ей две таблетки снотворного, а спустя короткое время — ещё две.Однако вместо того, чтобы уснуть, пациентка почувствовала ухудшение состояния и впала в состояние бреда. Спустя несколько дней девушка оказалась в коме с отёком легких. Мама Каролины уверена, что дочери ввели слишком большое количество разных препаратов, после которых у неё началось кровотечение, а квалифицированную помощь девушке оказать не смогли.— Порезали на ней пижамку, в общем, она вся в крови была, — рассказала женщина.По словам руководителя клиники, у пациентки случилась аллергическая реакция на один из препаратов. В то же время экс-сотрудник учреждения считает, что виноват в произошедшем анестезиолог, который и назначал девушке все лекарства. Как отмечается , именно он был замешан в скандальном деле о смерти трёх пациенток в клинике "Медланж".