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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева посетила медучреждения Самарской области

27 августа 2018 16:05
117
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные учреждения.
С 22 по 24 августа состоялся рабочий визит в Самарскую область помощника министра здравоохранения Российской Федерации Ирины Андреевой и руководителя отдела по взаимодействию с регионами и совещательными органами Минздрава России Олега Филиппова по вопросу организации и проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.

В рамках визита 23 августа в Клиниках СамГМУ прошло окружное совещание с представителями органов здравоохранения Приволжского федерального округа по вопросу организации и проведения независимой оценки.

За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные учреждения.

«Мы приехали в Самарскую область посмотреть, как в регионе проводится независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями, — рассказала Ирина Андреева. — Такие поездки у нас организованы по всей стране. Главная наша цель – привлечь внимание пациентов к тому, чтобы они оценивали те медицинские организации, в которые они обращаются. Для этого есть разработанная единая анкета, которая размещена на сайтах всех медицинских организаций, всех органов власти субъектов РФ и федерального министерства здравоохранения. Работа эта проводится для того, чтобы в максимально короткие сроки по возможности исправлять те недостатки, которые мешают пациентам своевременно получать медицинскую помощь. Мы призываем всех участвовать в анкетировании, высказывать идеи, как лучше наладить работу организации, что исправить в ее деятельности»

Напомним, в 2018 году наступил новый этап проведения независимой оценки. При министерстве здравоохранения Самарской области создан новый Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Состав совета утвердила Общественная палата Самарской области.

Напомним, независимая оценка в здравоохранении — это форма общественного контроля условий оказания услуг медицинскими организациями, которая основывается на мнении пациентов и проводится не реже одного раза в три года, и не чаще одного раза в год.

Независимая оценка проводится в отношении медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Члены Общественного совета определили перечень медорганизаций, в отношении которых в 2018 году будет проводиться оценка.

В него вошли 64 медорганизации, оказывающие медицинскую помощь только в амбулаторных условиях (поликлиники губернии, стоматологические поликлиники и частные учреждения).

Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Для этого достаточно зайти на сайты министерства здравоохранения Российской Федерации, регионального министерства или медорганизаций, найти единый баннер по НОК на главной странице сайта и заполнить интерактивную электронную анкету. Опрос проводится анонимно. Также бумажные анкеты можно заполнить непосредственно в медучреждениях.

Пациенты, заполняя анкеты, могут оценить качество условий оказания услуг по пяти критериям:

— открытость и доступность информации об организации;

— комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги;

— доступность услуг для инвалидов;

— доброжелательность, вежливость работников медицинских организаций;

— удовлетворенность условиями оказания услуг.

После заполнения анкеты каждый житель губернии сможет отправить также предложения по работе медицинской организации.

Общественники в рамках НОК также посетят ряд медицинских организаций региона в рамках контрольных мероприятий, по результатам которых будут сформированы предложения по улучшению условий оказания услуг.

По итогам проведения независимой оценки представители общественного совета проведут анализ результатов, разработают для каждой медорганизации предложения по улучшению качества работы и составят рейтинг медучреждений, передает пресс-служба облправительства. 
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