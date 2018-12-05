Поликлиники Промышленного района Самары выходят в лидеры голосования по оценке медицинских учреждений региона на портале «ВМЕСТЕ»

84

На сайте и в мобильном приложении модуля «Вместе» продолжается голосование по оценке жителями поликлиник Самарской области.Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких специальностей, организация обследований (ЭКГ, УЗИ, лаборатория и т.д.), а также условия пребывания в поликлинике.По каждому из пунктов участники голосования могут выбрать один из четырех вариантов ответа: «удовлетворен», «частично удовлетворен», «не удовлетворен» либо «затрудняюсь ответить».Такая оценка позволяет органам власти в любой момент получить информацию о том, как сами жители оценивают работу медицинских учреждений Самарской области, своевременно выявить «болевые» точки и проблемные места в работе поликлиник и принять меры по устранению замечаний.За пять месяцев работы модуля «Вместе» около 3000 человек оставили свои отзывы о работе амбулаторных медицинских учреждений региона.В ноябре 2018 года были подведены промежуточные итоги оценки деятельности поликлиник жителями Самарской области. Согласно полученным результатам лучшие оценки от жителей получили медицинские учреждения Промышленного района городского округа Самара (Самарская городская поликлиника № 6, МСЧ № 2 Промышленного района, Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района).Результаты голосования переданы в министерство здравоохранения Самарской области для обсуждения на рабочем совещании с главными врачами медицинских учреждений Самарской области.В дальнейшем промежуточные итоги оценки деятельности поликлиник в модуле «Вместе» будут подводиться ежеквартально и также передаваться в министерство для обсуждения с главными врачами.В 2018 году голосование ещё продолжается и каждый из Вас может принять участие в голосовании и повлиять на окончательную «годовую» оценку своей поликлиники.Примите участие в голосовании и помогите повысить качество медицинских услуг в Самарской области, передает пресс-служба облправительства.