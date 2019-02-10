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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

По прогнозам Минздрава эпидемия гриппа продлится ещё несколько месяцев

10 февраля 2019 18:21
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Но полегче станет уже совсем скоро.
Минздрав России прогнозирует завершение эпидемии гриппа в середине апреля. Об этом Первому каналу сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, пишет life.ru со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, потерпеть осталось две недели — после грипп выйдет на плато и начнёт снижаться. По прогнозам, он полностью уйдёт до середины апреля.

— Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдём вниз, — заявила Скворцова, отметив, что продолжительность эпидемии в нынешнем сезоне обычная — порядка 12–14 недель.

Глава Минздрава РФ добавила, что заболеваемость и смертность населения из-за гриппа существенно снизились благодаря вакцинации.

По данным ведомства, с 2006 года заболеваемость снизилась более чем в 13 раз, а число летальных исходов, вызванных гриппом, — более чем в 20 раз.

Охват вакцинацией за 12 лет был увеличен более чем в 2,5 раза. 
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Комментарии



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