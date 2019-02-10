По прогнозам Минздрава эпидемия гриппа продлится ещё несколько месяцев
10 февраля 2019 18:21
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По словам министра, потерпеть осталось две недели — после грипп выйдет на плато и начнёт снижаться. По прогнозам, он полностью уйдёт до середины апреля.
— Мы уже фактически подошли с вами к плато, осталось чуть-чуть, и пойдём вниз, — заявила Скворцова, отметив, что продолжительность эпидемии в нынешнем сезоне обычная — порядка 12–14 недель.
Глава Минздрава РФ добавила, что заболеваемость и смертность населения из-за гриппа существенно снизились благодаря вакцинации.
По данным ведомства, с 2006 года заболеваемость снизилась более чем в 13 раз, а число летальных исходов, вызванных гриппом, — более чем в 20 раз.
Охват вакцинацией за 12 лет был увеличен более чем в 2,5 раза.
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