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По итогам 2018 года в Самарской области снизилась смертность населения

12 марта 2019 15:02
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В Самарской области показатель снизился на 1,7 %.
11 марта в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области.
Об итогах работы ведомства в 2018 году и перспективных направлениях дальнейшего развития в рамках реализации Национальных проектов рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.

Основное внимание в своем докладе он уделил задачам, которые поставил перед отраслью Президент – все они направлены на главную ценность – на человека, на сбережение народа. «При реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» перед нами стоит глобальная цель – борьба с депопуляцией, - заметил министр. - Путей достижения цели – несколько: повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни путем снижения смертности детей и людей в трудоспособном возрасте, в первую очередь, от управляемых причин смерти, развитие профилактики».

На успехах и проблемах каждого из этих направлений Михаил Ратманов остановился подробно. Медикам предстоит серьезная работа по доабортному консультированию, распространению вспомогательных репродуктивных технологий.

Губернии удалось добиться снижения смертности населения. В 2018 году только Самарская область, Республики Чувашия и Мордовия добились в ПФО снижения смертности. В Самарской области показатель снизился на 1,7 % (на 882 человека умерло меньше по сравнению с 2017 годом) и составил 13,5 на 1000 населения – абсолютный минимум за современную историю региона. Но есть и резервы. Так, они касаются работы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому основной акцент при реализации региональной составляющей Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет сделан именно на приближении специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи к населению отдаленных районов.

Министр рассказал, что проработан вопрос об открытии новых ЧКВ-центров (центров помощи пациентам с инфарктом миокарда) в Сызрани и в Тольятти. Для жителей южных районов будут открыты первичные сосудистые отделения на базе сельских ЦРБ.
Достигнута договоренность о начале работы в регионе авиационной эвакуации с 2020 года, что значительно сократит время доставки пациентов в учреждения 3 уровня.

На снижение смертности от онкологических заболеваний будут направлены несколько мероприятий. Так, до 2024 года в губернии будет создана сеть Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), основная задача которых – приближение первичной специализированной помощи пациентам с подозрением на онкопатологию, сокращение сроков обследования. Всего будет создано 12 центров. Первый Центр будет открыт в этом году на базе Самарской городской клинической больницы №8. Также в Сызрани подобный центр откроет Дорожная клиническая больница.

Перевести на новые стандарты все детские поликлиники и создать комфортные условия для лечения детей – еще одна приоритетная задача отрасли. В 2019 году около 20 детских поликлинических отделений губернии включатся в проект «Бережливая поликлиника». Значительно повысить качество оказываемой помощи позволит строительство хирургического корпуса Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой и реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы. В этом направлении идет сейчас активная работа.

Говоря о снижении смертности, нельзя не сказать о профилактическом направлении. Проектом «Укрепление общественного здоровья» (нацпроект «Демография») предусматривается разработка новой модели организации и функционирования центров здоровья, разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте, разработка муниципальных программ общественного здоровья, проведение массовой информационно-коммуникативной компании по пропаганде ЗОЖ.
Областной центр медицинской профилактики становится региональным центром общественного здоровья с территориальными (межмуниципальными) подразделениями.

В 2019 году в рамках регионального проекта Самарской области «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за счет средств федерального и областного бюджетов будет построено 3 ФАПа и проведен капитальный ремонт здания в с. Солнечная Поляна г.о. Жигулевск под размещение врачебной амбулатории. Кроме этого, в рамках еще двух государственных программ Самарской области будут построены еще 11 ФАПов. Таким образом, будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всего населения Самарской области.

О путях преодоления дефицита медицинских кадров говорили в своих выступлениях не только министр здравоохранения, но и представители главного медицинского вуза губернии – Самарского государственного университета – ректор вуза и спикер Губернской думы Геннадий Котельников, директор института профессионального образования СамГМУ Евгений Корымасов, а также директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов, руководитель департамента экономики и финансов минздрава Вадим Свирид.
Понимая важную роль муниципалитетов, закрепленную законодательством, в мае 2018 года Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым главам даны поручения о разработке плана мероприятий по созданию благоприятных условий для привлечения медработников, предоставлению им мер социальной поддержки, обеспечению жильем.

В ряде городских округов и муниципальных районов уже реализуются мероприятия, в том числе в рамках отдельных планов или муниципальных программ. Однако, по словам министра, часть муниципалитетов до настоящего времени планы не разработала, хотя актуальность их принятия по-прежнему остается, укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами возможно только при активной поддержке органов местного самоуправления.

С докладом «Итоги льготного лекарственного обеспечения населения Самарской области в 2018 году. Перспективы на 2019 год» выступил заместитель министра - руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Мерген Бадма-Гаряев.

Также участники коллегии обсудили совместные пути реализации Национального проекта «Здравоохранение», роль системы ОМС в реализации Национальных проектов, итоги выполнения «дорожной карты» по выплате заработной платы медицинским работникам.
Подводя итоги коллегии, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов отметил:

«В предыдущем году министерством, лечебными учреждениями и медицинскими работниками достигнуты серьезные успехи в вопросе снижения смертности, особенно младенческой смертности. Надеюсь, что заданный темп мы сохраним и в этом году. Вообще 2019 год я бы назвал знаковым: это стартовый год реализации национальных проектов. И мы приложим все усилия, чтобы Самарская область стала территорией заботы для детей и старшего поколения, продолжила работу по проекту «Бережливая поликлиника», эффективнее включилась в информатизацию здравоохранения, внедрение профилактических программ».
На коллегии министр здравоохранения вручилнаграды одним из лучших сотрудников лечебных учреждений Самарской области и победителям конкурса «Лучший врач Самарской области».

Победители конкурса «Лучший врач Самарской области» в номинации «Лучший врач-терапевт Самарской области»:

первое место – Савельева Любовь Ивановна - врач-терапевт участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Шенталинская центральная районная больница»
второе место - Лысова Людмила Борисовна – врач-терапевт участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская поликлиника № 4»
третье место – Гиль Наталья Александровна - врач общей практики (семейный врач) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»
в номинации «Лучший врач-педиатр Самарской области»:
первое место – Рябова Нина Владиленовна - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района»
второе место – Волкова Татьяна Николаевна - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 10 Советского района»
третье место – Поливанова Анна Михайловна - врач-педиатр участковый государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Ставропольская центральная районная больница»

в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях»:

первое место – Неверова Ольга Владимировна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района»
второе место – Солодкова Татьяна Александровна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Сызранская городская больница № 2»
третье место – Батюшева Лилия Сергеевна - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Камышлинская центральная районная больница», передает пресс-служба минздрава СО.


Фото:   пресс-служба минздрава СО



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