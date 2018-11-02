Пластический хирург не подделывал накладную на грудные импланты
2 ноября 2018 23:59
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Ушаков и его защита с момента возбуждения дела говорили о наличии в нем административного ресурса. В итоге суд Октябрьского района в 2017 году ограничился компромиссным приговором в отношении Ушакова: хирургу назначили 9 месяцев исправительных работ (условно). Вера Напсо недавно покинула Самару и трудоустроилась кадровиком в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
Однако защита врача не смирилась и в октябре 2018 года добилась кассационного пересмотра дела. Как считает адвокат Ушакова Лариса Такидзе, основанием для возбуждения дела стала ксерокопия товарной накладной на поставку грудных имплантов некоей петербургской фирмой на сумму 140 тыс.руб. «Суд в приговоре сослался на имеющуюся в материалах дела товарную накладную, о которой Ушаков не был осведомлен, а также в материалах дела отсутствуют данные о том, каким образом данная накладная появилась в материалах уголовного дела», - пишет Такидзе в своей кассационной жалобе, требуя признать документ недопустимым доказательством. Президиум суда не стал менять приговор хирургу, но исключил спорную накладную как из числа доказательств, так и из описательно-мотивировочной части приговора.
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