Первый в новом году выездной прием отделения мобильной офтальмологической помощи пройдет в Тольятти

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С 10 по 26 января 2018 года (включительно) отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в городе Тольятти.Мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.На базе комплексов офтальмологи областной глазной больницы по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи по телефону: 8-967-762-47-48 (в будни с 09.00 до 14.00).Обращаем внимание пациентов на то, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.