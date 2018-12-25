Пациенты с нарушением функции дыхания получают необходимые аппараты для использования на дому

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В этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Так, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271.«В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, — рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. — Это программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями».В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической больнице № 5.Главный пульмонолог Самары, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева рассказала, что раньше пациенты, которые нуждались в постоянной респираторной поддержке, при ухудшении самочувствия, проходили поддерживающее лечение в стационарах. Сегодня у таких пациентов появилась возможность поддерживать здоровье на дому с помощью современных аппаратов.«Использование таких аппаратов позволит нашим пациентам расширить физическую активность, спокойно спать, в меньшей степени зависеть от обстоятельств здоровья и в целом улучшить качество жизни, — подчеркнула Людмила Поваляева. – Это портативный аппарат, работает от сети, вырабатывает из атмосферного воздуха чистый кислород (95 % концентрация). С помощью него пациенты получают кислород в чистом виде, происходит насыщение крови кислородом».При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их родственников.Валентина Чистякова с 2012 года после осложнений от острой пневмонии находится под наблюдением врачей больницы № 4. «Я кислородозависима, — пояснила пациентка. — Очень благодарна за возможность пользоваться жизненно необходимым аппаратом на дом, и всем врачам, которые помогают мне продлевать жизнь».В рамках визита в Самарскую городскую больницу № 4 министр ознакомился с работой реанимационного отделения и обсудил с администрацией учреждения развитие реанимационной службы, передает пресс-служба облправительства.