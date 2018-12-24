Пациенты с нарушением функции дыхания получают необходимые аппараты для использования на дому
24 декабря 2018 18:54
80
В этом году за счет федеральных средств медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, обеспечиваются медицинскими изделиями. Так, в 2018 году в Самарской области в 42 лечебных учреждения поставляется 3500 медицинских изделий, из них для использования на дому – 271.
«В рамках федеральной программы обеспечиваем пациентов специальными аппаратами для респираторной поддержки, - рассказал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. - Это программа будет продолжена до 2020 года, и мы надеемся, что всех пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому, сможем снабдить необходимыми медицинскими изделиями».
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической больнице № 5.
Главный пульмонолог Самары, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева рассказала, что раньше пациенты, которые нуждались в постоянной респираторной поддержке, при ухудшении самочувствия, проходили поддерживающее лечение в стационарах. Сегодня у таких пациентов появилась возможность поддерживать здоровье на дому с помощью современных аппаратов.
«Использование таких аппаратов позволит нашим пациентам расширить физическую активность, спокойно спать, в меньшей степени зависеть от обстоятельств здоровья и в целом улучшить качество жизни, - подчеркнула Людмила Поваляева. – Это портативный аппарат, работает от сети, вырабатывает из атмосферного воздуха чистый кислород (95 % концентрация). С помощью него пациенты получают кислород в чистом виде, происходит насыщение крови кислородом».
При выдаче концентраторов врачи (пульмонолог и реаниматолог) и инженер по медицинскому оборудованию проводят подробный инструктаж для пациентов и их родственников.
Валентина Чистякова с 2012 года после осложнений от острой пневмонии находится под наблюдением врачей больницы № 4. «Я кислородозависима, - пояснила пациентка. - Очень благодарна за возможность пользоваться жизненно необходимым аппаратом на дом, и всем врачам, которые помогают мне продлевать жизнь».
В рамках визита в Самарскую городскую больницу № 4 министр ознакомился с работой реанимационного отделения и обсудил с администрацией учреждения развитие реанимационной службы, передает пресс-служба минздрава СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 декабря 2018 19:44
Губернатор Дмитрий Азаров снял с новогодней ёлки несколько открыток с пожеланиями. Социум
34
24 декабря 2018 18:56
Лотерейными миллионерами в Самарской области только за последний год оказались 8 жителей региона, а 58 счастливчиков стали обладателями выигрышей от 100 000 до 1 000 000... Социум
233
24 декабря 2018 18:02
Первое место занял Кинельский район. В номинации «Муниципальный район». Социум
126
Здравоохранение
24 декабря 2018 18:54
В настоящее время выдача аппаратов пациентам со всей Самарской области организована в Самарской городской больнице № 4 и Тольяттинской городской клинической... Здравоохранение
78
22 декабря 2018 21:11
22 декабря министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со... Здравоохранение
768
21 декабря 2018 16:13
Впервые и жители губернии (взрослые и дети) с заболеваниями, вызывающими нарушение функции дыхания, и нуждающиеся в проведении по медицинским показаниям... Здравоохранение
376
Новости медицины
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
27
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
150
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
186
Туризм
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
209
20 декабря 2018 14:01
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
347
19 декабря 2018 10:06
Лидером опроса стала гора Стрельная. Туризм
630
Образование
24 декабря 2018 10:52
Об этом сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Образование
169
22 декабря 2018 16:35
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей. Образование
831
22 декабря 2018 11:17
Одной из проблем современных старшеклассников и студентов была названа их низкая финансовая грамотность. Образование
527
Культура
24 декабря 2018 13:39
Открытие состоится 26 декабря в 16.00 Культура
133
21 декабря 2018 11:19
Она расположится в галерее «Новое пространство». Культура
258
20 декабря 2018 12:27
Делегация Самарской области отправится в Москву 22 декабря. Культура
242
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
242
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
494
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
739
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2565
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
232
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
283
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1884
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
742
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1143
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1239
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1089
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1462
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1851
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1959
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3189
Мероприятия