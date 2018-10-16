Ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область
16 октября 2018 15:39
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23 и 24 августа 2018 года в Самарскую область поступила вакцина для профилактики гриппа для взрослого и детского населения губернии
«Совигрипп» в количестве около 45% от заявленного количества. Вся поступившая вакцина в короткий срок была отгружена в
подведомственные министерству здравоохранения Самарской области медицинские организация для начала проведения вакцинации населения Самарской области, относящегося к в первую очередь к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании.
В первую очередь прививали детей с 6 месяцев, школьников, студентов, беременных женщин; взрослых старше 60 лет; лиц, подлежащих
призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, а также сотрудников медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Всего по данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области привито чуть больше 40% от запланированного числа жителей губернии.
В настоящее время ожидается второй этап поставки противогриппозной вакцины в Самарскую область. По мере поступления она
сразу же будет распределена по амбулаторным учреждениям губернии, чтобы все дети и взрослые из групп риска смогли в кратчайшие сроки сделать прививки. Министерством здравоохранения Самарской области подготовлены все необходимые распорядительные документы и информационные письма для продолжения и скорейшего завершения прививочной кампании против гриппа в 2018 году в
предэпидемический период. До зимней слякоти и резких холодов еще есть время пройти вакцинацию и укрепить иммунитет.
В Самарской области идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, но в целом заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне. В этой ситуации медицинские работники напоминают родителям, как уберечь детей от заражения гриппом и вирусными инфекциями и как облегчить состояние ребенка, если он заболел.
Если окружающие начинают болеть, избавьте ребенка от посещения торговых центров, кинотеатров, выставок, общественного транспорта, пусть он больше времени гуляет на свежем воздухе, активно двигается.
Важно, чтобы дети соблюдали режим дня: высыпались, правильно питались, занимались физкультурой.
Наличие катаральных явлений – насморка, боли в горле, кашля – повод оставить ребенка дома, не нужно отправлять его в детский сад или школу, это может усугубить его состояние. В таких случаях не ждите, когда малышу станет хуже, идите с ним в больницу по месту жительства.
Высокая температура – вызывайте врача на дом. Доктор определит, как лучше лечить ребенка, нужна ли ему госпитализация. Если в квартире есть больной, постарайтесь изолировать его в отдельную комнату, выделите ему отдельную посуду, белье, используйте защитную
маску. А также чаще проветривайте помещение, проводите влажную уборку. Эти же советы актуальны и для взрослых людей, передает пресс-служба облправительства.
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