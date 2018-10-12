Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Кинель-Черкассах
12 октября 2018 15:26
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Мобильные комплексы будут располагаться на территории Кинель-Черкасской центральной районной больницы (Самарская область, Кинель - Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, улица Алфёрова, 8).
На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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