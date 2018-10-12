Отделение мобильной офтальмологической помощи будет работать в Кинель-Черкассах

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Мобильные комплексы будут располагаться на территории Кинель-Черкасской центральной районной больницы (Самарская область, Кинель - Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, улица Алфёрова, 8).На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО