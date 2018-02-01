Определены победители конкурса «Лучший врач Самарской области»

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Конкурс «Лучший врач Самарской области» направлен на повышение престижа профессии врачей первичного звена, созданиеположительного имиджа и повышения мотивации медицинских работников. Он проводился впервые.Первый этап конкурса проводился в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области. Затем заявки конкурсантов направлялись на второй этап в конкурсную комиссию министерства. Лучших врачей определяли в соответствии с объективными показателями профессиональной деятельности по тремноминациям: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер- гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».Колян Сусанна Хачатуровна - врач-терапевт участковый Тольяттинскойгородской клинической поликлиники № 3 (первое место); Власова Ольга Павловна – врач общей практики (семейный врач) Самарскойгородской поликлиники № 6 Промышленного района (второе место); Заболотько Юлианна Александровна - врач общей практики (семейный врач) Сызранской центральной городской больницы (третье место);Харская Ольга Петровна - врач-педиатр участковый Самарской городскойполиклиники № 1 Промышленного района» (первое место); Тулаева Виктория Владимировна - врач-педиатр участковый Самарскойгородской консультативно-диагностической поликлиники № 14 (второе место); Косиченков Алексей Александрович - врач-педиатр участковый Самарской городской клинической больницы № 8 (третье место);Агаркова Ирина Анатольевна - врач-акушер- гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района (первое место); Сидоренко Ирина Борисовна - врач-акушер- гинеколог Самарской медико-санитарной части № 5 Кировского района (второе место); Шмальц Ирина Анатольевна - врач-акушер- гинеколог Сызранской центральной городской больницы (третье место), сообщает пресс-служба облправительства.