Онкологическому корпусу в Тольятти – быть

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Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», Первый заместитель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева обратилась Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением о включении в проект областного бюджета на 2019-2021 годы средств на разработку проектно-сметной документации в целях строительства онкологического корпуса в г.о. Тольятти на 300 коек с поликлиникой на 500 посещений в смену и хосписа на 20 коек в едином комплексе на территории ГБУЗ СО «Тольяттннская городская клиническая больница №5»



«В общественную приемную Партии «Единая Россия» и мне лично поступало множество обращений от жителей Тольятти и Ставропольского района о невозможности получить квалифицированные консультации, пройти обследование и тем более получить лечение в г.о. Тольятти, при страшном недуге - онкологии. В течение последних 20-ти лет в г.о. Тольятти отмечается рост онкологических заболеваний, темпы роста которых превышают темпы роста в Российской Федерации. За время с 1998 года по 2017 год заболеваемость возросла в два раза с 256,3 до 521,8 случаев на 100 тыс. населения. В Самарской области данный показатель в 2017 году составляет 511,7, по России в 2016 году - 409,4 случаев на 100 тыс. населения.



Создание онкологического стационара в г.о. Тольятти позволит обеспечить доступность онкологической помощи больным с учетом прогнозируемого роста заболеваемости, размещения пациентов в соответствии с СанПИНом и порядками оказания онкологической помощи. Внедрить в практику современные и высокоэффективные методы диагностики и лечения, что, безусловно, позволит выполнить задачи, поставленные Президентом Российской Федерации, и снизить смертность от злокачественных новообразований со 188,5 до 184 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.



Основным и единственным лечебным учреждением г.о. Тольятти, оказывающим специализированную, высококвалифицированную онкологическую помощь населению города, является ГБУЗ СО «ТГКБ № 5»,- написала Екатерина Кузьмичева в своем обращении.



И сегодня стало известно, что Правительство Самарской Области по поручению Губернатора Дмитирия Азарова рассмотрело обращение и одобрило инициативу Секретаря Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», Первого заместителя Самарской Губернской Думы Екатерины Кузьмичевой. Проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019- 2021 годы» на проектирование и начало строительства объекта предусмотрено на 2019 год 48,9 млн. рублей, на 2020 год - 101 млн. рублей, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".











