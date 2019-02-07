Онкологи Самарской области стали лауреатами и дипломантами Национальной премии «Мы будем жить!»
7 февраля 2019 16:00
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В числе лауреатов премии — заведующий отделением химиотерапии Тольяттинской городской клинической больницы №5 Михаил Шайдоров.
Врач-онколог, председатель врачебной комиссии онкологического клинико-диагностического отделения №2 Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Тамара Панкова, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской онкологии, заведующий отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой, руководитель детского областного онкологического центра Андрей Шамин и врач-детский онколог этого же отделения Светлана Щербицкая стали дипломантами ежегодной Национальной премии «Мы будем жить!» 2019 года. К
Премия «Мы будем жить!» присуждается лучшим врачам-онкологам России, медицинским учреждениям, общественным деятелям, деятелям культуры, благотворительным организациям, социально ответственному бизнесу, журналистам и даже пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:
«Сердечно поздравляю коллег – врачей-онкологов — с высокой оценкой их благородного труда. Ваш профессионализм, внимательное отношение к пациентам и преданность любимому делу достойны уважения. Неслучайно национальный проект предусматривает в качестве одной из приоритетных программ развитие онкологической службы. Это важнейшая задача сферы здравоохранения. Надеюсь, что с вашей помощью и поддержкой всего медицинского сообщества губернии мы сможем добиться серьезных успехов в деле борьбы с онкологическими заболеваниями», передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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