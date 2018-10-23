Онкодозор посетит Хворостянский район

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25 октября в 10.30 состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Хворостянскую центральную районную больницу (Хворостянский район, с. Хворостянка, ул. Самарокова, 1А).В ходе визита будет проведена проверка качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных в Хворостянской ЦРБ, а также целевая проверка качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.Для жителей района в Администрации муниципального района Хворостянский Самарской области (Хворостянский район, с. Хворостянка, пл. Плясунков, 10) в 11.15 заведующая отделением медицинской профилактики областного онкодиспансера прочтет лекцию на тему «Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций».Фото pixabay.com