Онкодозор из Самары посетит Кинель-Черкасскую центральную районную больницу

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15 августа, во вторник, многопрофильная бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера посетит Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. В конференц-зале лечебного учреждения (с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8) в 11.40 состоится встреча главного врача онкодиспансера Андрея Евгеньевича Орлова с населением района.Мероприятие направлено, прежде всего, на информирование населения о порядках и условиях бесплатного оказания медицинской помощи.Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам Кинель-Черкасского района.В рамках санитарно-просветительских мероприятий заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Анатольевна Козлова прочтет для населения лекцию по профилактике и ранней диагностике колоректального рака в 11.00 в конференц-зале Кинель-Черкасской районной больницы (с. Кинель-Черкассы, ул. Алферова, 8) и в 13.00 в администрации муниципального района Кинель-Черкасский (с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармейская, 169).В заключение работы бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера пройдет рабочее совещание с администрацией Кинель-Черкасской районной больницы по вопросам оценки недостатков, выявленных в ходе проверки, после этого будут разработаны организационные решения для их устранения.