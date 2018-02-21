Ольга Гальцова обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в больнице Пирогова
21 февраля 2018 15:43
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В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в больнице Пирогова.
В данном медицинском учреждении в настоящее время находятся три магнитно-резонансных томографа. Один из них с 2014 года находится в
неисправном состоянии и признан не подлежащим ремонту. Два других МРТ, не соответствующие техническим требованиям, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовных дел и переданы на ответственное хранение лечебному учреждению.
До настоящего времени расследование по уголовным делам не окончено, в связи с чем руководство больницы не имеет возможности принять меры для замены или возврата данного некачественного оборудования.
«Защищая права одних граждан, нельзя ущемлять права других. Эта ситуация не позволяет провести срочные обследования экстренно
поступивших больных и делает недоступной предоставление высокотехнологичной медицинской помощи в больнице им. Пирогова» -
заявила Гальцова.
Ольга Гальцова попросила руководителя СУ СК по Самарской области Валерия Самодайкина обратить внимание на эту проблему и принять все меры, направленные на выход из этой ситуации в интересах больных людей, сообщает пресс-служба УПЧ в Самарской области.
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