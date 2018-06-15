Офтальмологи мобильного отделения больницы Ерошевского примут пациентов в селе Приволжье

Мобильные комплексы будут располагаться на территории Приволжской ЦРБ по адресу: Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. 50 лет Октября, 29.На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.