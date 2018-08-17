Офтальмологи больницы Ерошевского проведут в Тольятти прием детей
17 августа 2018 14:17
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г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3) отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной
клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет вести детский офтальмологический прием в городе Тольятти.
На базе мобильных комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС в течение двух недель осмотрят пациентов 3 -
17 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием детского населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.
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