Офтальмологи больницы Ерошевского проведут в Тольятти прием детей

79

на территории Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина (Самарская область,г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3) отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областнойклинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет вести детский офтальмологический прием в городе Тольятти.На базе мобильных комплексов офтальмологи больницы им. Т.И. Ерошевского по полису ОМС в течение двух недель осмотрят пациентов 3 -17 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.Прием детского населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-967-762-47-48 (будни с 09.00 до 14.00).условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.