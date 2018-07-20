Офтальмологи больницы Ерошевского проведут прием жителей Тольятти
20 июля 2018 16:29
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На базе комплексов офтальмологи областной больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.
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