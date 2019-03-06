Офтальмологи больницы Ерошевского примут пациентов Новокуйбышевска
6 марта 2019 16:15
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имени Т.И. Ерошевского будет работать в Новокуйбышевске, на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы по
адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 1.
В течение трех недель на базе мобильных комплексов офтальмологи больницы им.Т.И. Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, передает пресс-служба облправительства.
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