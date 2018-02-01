Офтальмологи больницы Ерошевского осмотрят пациентов в Кинеле

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Мобильные комплексы будут располагаться на территории Кинельской центральной больницы города и района по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Светлая, 12.В течение двух недель офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи.Предварительную запись пациентов на прием осуществляют лечащие врачи Кинельской ЦБГиР.Обращаем внимание пациентов: наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.