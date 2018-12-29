Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил Гурбансахат Оразов

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29 декабря заместитель министра здравоохранения Самарской областипредставила коллективу Самарской областной станции скорой медицинской помощи нового руководителя учреждения. Управленческие решения приняты по итогам визита министра здравоохранения Самарской областина Безенчукскую подстанцию областной станции и встречи с коллективом учреждения.Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил. Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук. Ранее он возглавлял военный госпиталь Приволжского Федерального округа, работал заведующим отделением – врачом методистом информационно-методического отделения Федерального государственного бюджетного учреждения 426 военного госпиталя Минобороны РФ, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО