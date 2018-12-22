Областной СПИД-центр возглавила Оксана Чернова

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22 декабря министр здравоохранения Самарской областипредставил коллективу Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД нового руководителя учреждения.Областной СПИД-центр возглавила. Ранее Оксана Чернова была руководителем городского центра по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями г.о. Тольятти, который является подразделением Тольяттинской городской клинической больницы №5.- Минздрав России и Правительство области уделяет особое внимание вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, - отметил министр. - В следующем году перед нами стоят серьезные задачи - планируется расширение и создание единой службы по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Самарской области с открытием амбулаторного подразделения в Сызрани, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО