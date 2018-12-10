О ситуации с заболеваемостью корью в регионе
10 декабря 2018 17:00
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«На текущий момент в городе Самаре зарегистрировано 5 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, - подтвердила Светлана Архипова. – В течение двух предыдущих лет на территории Самарской области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Но время от времени корь дает о себе знать. За истекший период 2018 года на территории региона было зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев кори. Среди заболевших было четверо детей до 8 лет, все они заразились от взрослых. В ноябре-декабре на территории города Самара была зарегистрирована групповая заболеваемость – заболели 5 человек, работающих в торговом центре. В торговом центре была организована работа медицинских бригад и проведена вакцинация более 350 сотрудникам. Стоит отметить, что заболеваемость носит привозной характер и только своевременная вакцинация способна эффективно повлиять на заболеваемость. Все заболевшие были госпитализированы, летальных случаев нет, двое уже выписаны. Ситуация на контроле».
Для предупреждения распространения заболевания предприняты все необходимые противоэпидемические меры. Медицинскими организациями г.о. Самара обеспечено ежедневное наблюдение за контактными лицами в течение всего инкубационного периода, продолжается проведение вакцинации против кори среди контактных лиц, подлежащих иммунизации.
Для сравнения: в 1955 году в нашем регионе было более 40 тысяч заболевших граждан.В нашей стране вакцинация установлена Национальным календарем прививок и проводится всем гражданам России в год и ревакцинация в 6 лет с 1998 года. Значительная иммунная прослойка позволит защитить наше население от распространения заболевания. За 11 месяцев текущего года было привито и ревакцинировано более 100 тысяч жителей региона.
- Вирус кори распространяется воздушно-капельным путем, - отметил Илья Сиротко. - Особенность его в том, что он высококонтагиозен, то есть при встрече больного и непривитого здорового человека практически в 100% случаев произойдет заражение. Вирус устойчив к холоду, выдерживает до 70 градусов мороза, но на него губительно действует ультрафиолетовое излучение. Традиционно поражает детское население и непривитых взрослых. Важно, что сыпь начинается с лица, опускается на шею, спину и верхние и нижние конечности. Эта сыпь носит узелковый с краснотой вокруг склонной к слиянию характер. У взрослых присоединяются поражения нервной системы, желудочно-кишечный тракт, возможны осложнения. Специфического лекарства против кори не существует, но больному обязательно надо обратиться к врачу, который определит дальнейшую тактику лечения».
А всем жителям, у которых нет прививки против кори, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение, чтобы определить необходимость проведения вакцинации, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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