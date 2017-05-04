Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина

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Ирина Михайловна закончила Самарский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», квалификация «Врач» (1995). Имеет сертификат специалиста по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Общая врачебная практика (семейная медицина)».Стаж работы Назаркиной в системе здравоохранения - 23 года, из них более 9 лет - военная служба, более 14 лет - на руководящих должностях.Ирина Назаркина - кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», капитан медицинской службы в запасе. сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.