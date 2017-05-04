Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
В Самаре суд вернул в полицию протокол в отношении 1-го секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина
Причина пожаров и ущерб от них устанавливаются.
В поселке Усть-Кинельский спасатели ликвидировали два пожара: горели сараи и гараж
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.
Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина
В судебном заседании Бурыкина вину не признала, пояснив, что денежные средства передала судебному приставу-исполнителю в результате вымогательства взятки с его стороны.
Приговором суда самарский адвокат Нины Бурыкина осуждена за дачу взятки должностному лицу.
Стражи правопорядка установили личность погибшего - им оказался безработный житель села Мочалеевка 1966 года рождения, числившийся в пропавших без вести с ноября 2016 года.
В селе Подбельск в куче из досок и мусора полицейские обнаружили труп мужчины
Возбуждено уголовное дело по статье
В Сызрани обнаружена территория, загрязненная нефтепродуктами
По площади Куйбышева промаршируют кадеты 170-й кадетской школы в форменной экипировке движения и с флагом организации.
Самарские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 мая
Принять участие в Фестивале цветов приглашают предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные организации, а также клубы цветоводов-любителей.
В Самаре пройдет Фестиваль цветов
сегодня  Четверг, 4 мая, 22:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/05:
USD 57.57
0.48
EUR 62.73
0.41
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина

4 мая 2017 20:53
108
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.
С 3 мая 2017 года на должность главного врача «Самарской городской поликлиники № 15 Промышленного района» назначена Назаркина Ирина Михайловна. До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.

Ирина Михайловна закончила Самарский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», квалификация «Врач» (1995). Имеет сертификат специалиста по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Общая врачебная практика (семейная медицина)».

Стаж работы Назаркиной в системе здравоохранения - 23 года, из них более 9 лет - военная служба, более 14 лет - на руководящих должностях.

Ирина Назаркина - кандидат медицинских наук, высшая квалификационная категория по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», капитан медицинской службы в запасе. сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 мая 2017  19:07
По площади Куйбышева промаршируют кадеты 170-й кадетской школы в форменной экипировке движения и с флагом организации.
Самарские юнармейцы впервые примут участие в параде Победы 9 мая
По площади Куйбышева промаршируют кадеты 170-й кадетской школы в форменной экипировке движения и с флагом организации.  Социум
115
4 мая 2017  18:56
Принять участие в Фестивале цветов приглашают предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные организации, а также клубы цветоводов-любителей.
В Самаре пройдет Фестиваль цветов
Принять участие в Фестивале цветов приглашают предприятия, индивидуальных предпринимателей, общественные организации, а также клубы цветоводов-любителей.  Социум
151
4 мая 2017  17:05
Артисты Самарского театра оперы и балета примут участие в праздничных мероприятиях
Артисты Самарского театра оперы и балета примут участие в праздничных мероприятиях
  Социум
150
Весь список

Здравоохранение
4 мая 2017  20:53
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.
Новым главным врачом Самарской городской поликлиники №15 назначена Ирина Назаркина
До этого назначения она исполняла обязанности заместителя главного врача поликлиники по медицинской части.  Здравоохранение
102
4 мая 2017  13:08
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов.
В России растет количество случаев заболеваний ВИЧ
Самарская область не вошла в шестерку самых проблемных регионов. Здравоохранение
131
3 мая 2017  20:55
Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников.
В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Всего в акции от Сызрани приняли участие 55 человек, из них 10 медицинских работников.   Здравоохранение
204
Весь список

Туризм
2 мая 2017  11:29
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Российские отели, сдавая номера через иностранный сервис, обязаны самостоятельно уплачивать «налог на Google»
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
241
2 мая 2017  11:19
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений. Туризм
261
2 мая 2017  10:52
В Крыму появится итальянская деревня
В Крыму появится итальянская деревня
Итальянские строительные компании едут на полуостров для реализации совместного бизнес-проекта. Туризм
245
Весь список
Образование
3 мая 2017  15:38
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.
Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.   Образование
327
2 мая 2017  13:31
Студенты Самарского университета готовятся к летним практикам в ведущих российских и зарубежных компаниях
Студенты Самарского университета готовятся к летним практикам в ведущих российских и зарубежных компаниях
Практика на производстве – это важный элемент образовательных программ. Образование
249
28 апреля 2017  10:57
Через год после запуска самарский
Через год после запуска самарский "АИСТ-2Д" продолжает программу научных экспериментов в космосе
Программа рассчитана на три года. Образование
302
Весь список

Культура
4 мая 2017  13:39
Книжный интернет магазин «Лабиринт». Покупайте с выгодой для себя!
Книжный интернет магазин «Лабиринт». Покупайте с выгодой для себя!
 Книжные магазины в наше время не всегда пользуются популярностью. Поэтому владельцы стараются придумать что-то новое для того, чтобы привлечь новых клиентов. Культура
35
3 мая 2017  21:07
Жизнь вместе после измены
 Принять факт измены, какой бы она ни была, всегда трудно. И не важно, был ли это разовый поступок супруга или его постоянная связь на стороне. Культура
46
3 мая 2017  14:49
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.
В Самаре состоялся фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
 Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.   Культура
210
Весь список
Мода
1 мая 2017  10:42
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
Кожаный мужской рюкзак – тренд в любое время
 В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
71
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
240
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
154
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
358
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
905
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1081
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1296
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2622
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1546
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
965
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
457
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
896
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2138
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3157
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3246
Весь список

Мероприятия
5 мая состоится закладка еще одного памятного знака на «Аллее Славы самарского водопровода»
Полицейские на встрече с самарскими школьниками рассказали об опасности употребления наркотиков
В Сызрани подвели итоги муниципального этапа общественной акции «Где родился, там и пригодился!»
Весь список
Популярное
за сегодня

У развернувших на демонстрации в Самаре плакат о Меркушкине коммунистов что-то "формально усмотрели"

1238

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

686

В Кинельском районе КамАЗ врезался в фургон «BAW 5789»

459
за неделю

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

3203

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

3076

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2866
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда