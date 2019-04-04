Новые возможности в реабилитации инвалидов в Самарской области
4 апреля 2019 19:20
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Одной из приоритетных задач в восстановлении социального статуса человека с ограниченными возможностями здоровья является ранняя реабилитация, цель которой — помочь человеку адаптироваться к изменившимся условиям, повысить качество жизни и обрести независимость. Для достижения этих целей в Самарской области и была создана сеть учреждений социального обслуживания, оказывающих реабилитационные услуги.
«В системе нашего министерства действует целая сеть из 18 реабилитационных центров, которые охватывают всю Самарскую область. Они оказывают услуги, как взрослому населению, так и детскому. Мы очень давно хотели обновить и внедрить новые реабилитационные технологии, которые достаточно широко уже распространены в мире, но в России их пока мало используют. Не так давно на базе социально-оздоровительного центра «Преодоление» стал применяться комплекс тренажерной системы, который представляет собой, пять взаимосвязанных тренажеров, работающих по принципу воздушного компрессора. Эти тренажеры ориентированы на разработку всех групп мышц. При чем, занятия на этих тренажерах не требуют больших энергетических и физических усилий. Благодаря этому комплексу, идет, можно сказать, естественное восстановление мышечного тонуса, наращивается мышечная масса и крепнет суставно-связочный аппарат», — рассказывает руководитель управления по делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Игорь Качелин.
Одним из таких учреждений является Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление», которое осуществляет свою деятельность с 2003 года.
Основной целью деятельности центра является предоставление комплекса реабилитационных услуг лицам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидам-колясочникам. В настоящее время пропускная способность центра составляет 90 человек в день: 30 человек в условиях стационара и 60 человек – в полустационарных условиях. В год оказывают 1184 курса реабилитации.
Основным направлением в деятельности центра «Преодоление» является активная физическая реабилитация. За 16 лет работы учреждения накоплен большой опыт использования различных методик и техник по лечебной физкультуре. Она проводится индивидуально и в группах, в том числе с использованием элементов авторских методик В. Дикуля и С. Бубновского, а также посредством проведения занятий на специальных аппаратах для пассивного и активного движения (механотерапия). Механотерапия активизирует обменные процессы, улучшает общее и местное кровообращение, восстанавливает двигательные функции и оказывает общетонизирующее воздействие.
Для решения поставленных задач для занятий по механотерапии залы по лечебной физкультуре в центре были оборудованы различными тренажерами, но учитывая назначение реабилитационного оборудования, приобретенного в 2003-2005гг. – «для индивидуального использования», его несоответствие уровню современных технологий и высокую интенсивность эксплуатации в ходе реабилитационного процесса, назрела острая необходимость в замене изношенного оборудования на современное.
Осенью 2018 года в рамках исполнения поручения Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были переданы пневматические реабилитационные тренажеры для инвалидов HUR, имеющиеся на балансе государственного автономного учреждения Самарской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области». Эти тренажеры были введены в эксплуатацию в 2014 году. Все тренажеры в отличном состоянии. Понимая значимость применения данных тренажеров в реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области предложило социально-оздоровительному центру «Преодоление» принять в оперативное управление данные тренажеры, так как именно это учреждение предоставляет реабилитационные услуги лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
На сегодняшний день стоимость одного тренажера для инвалидов HUR колеблется от 405 350,00 руб. до 610 812,00 руб., компрессора около 110 000,00 руб.
«С 19 марта 2019 года клиенты «Преодоления» приступили к активным реабилитационным мероприятиям на пневматических реабилитационных тренажерах для инвалидов HUR. Занятия на данных тренажерах значительно повысит качество предоставления услуг по лечебной физкультуре лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидам-колясочникам. Тренажеры оборудованы ограничителями амплитуды движения и дополнительными опорами, поэтому доступны для реабилитации клиентов различных возрастных групп. Включение в реабилитационный курс занятий на этих тренажерах будет способствовать активному восстановлению и компенсации нарушенных или утраченных функций опорно-двигательного аппарата клиентов нашего учреждения», — поясняет директор ГБУ СО СОЦ «Преодоление» Татьяна Тагаева, передает пресс-служба облправительства.
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