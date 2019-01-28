Неврологов и реабилитологов Самары обучили работать с тренажерами ReviVR и ReviMotion
28 января 2019 15:12
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«Перед тем, как врачи начнут работать с тренажерами, нам хочется рассказать о самой технологии виртуальной реальности и ее влиянии на нейропластичность мозга, - поясняет заведующий кафедрой физиологии, руководитель отдела нейроинтерфейсов Центра прорывных исследований «IT в медицине» СамГМУ Василий Пятин. – Технология проста в применении и позволяет пациенту активно включаться в процесс реабилитации, врачу не нужно его убеждать. Нам хочется, чтобы как можно больше врачей узнали о ней и могли посоветовать своим пациентам, которые обращаются к ним за помощью, что есть и такие современные способы реабилитации».
Тренажер ReviVR помогает восстановиться людям после инсульта. Виртуальная реальность, благодаря которой лежачий пациент видит себя в вертикальном положении, помогает задействововать зеркальные нейроны, тем самым стимулируя нейропластичность. Такой «обман мозга» создатели ReviVR объединили с запуском шагательного рефлекса: при помощи пневмоманжет подошвам стопы передается
сенсорное подтверждение взаимодействия с горизонтальной поверхностью. Мозг «верит» в то, что человек ходит. Нейронные связи восстанавливаются, возвращая пациенту способность двигаться в 1,5-2 раза быстрее.
«Эффективность применения мы доказали в результате первого клинического исследования на базе одного центра, - поясняет доцент кафедры неврологии и нейрохирургии СамГМУ Александр Захаров. – Теперь мы подключили десятки центров России. Исследований по эффективности применения технологии для восстановления движения нижних конечностей такого масштаба в мире никто еще не проводил. Мы планируем обосновать эффективность применения VR-реабилитации и при других патологиях».
Тренажер ReviMotion создан для реабилитации детей с различными двигательными нарушениями. Следуя за виртуальным помощником на экране, ребенок выполняет комбинации упражнений лечебной физкультуры. Система трекинга движений Kinect контролирует правильность их выполнения. Программа автоматически составляет реабилитационную карту, где фиксируется прогресс или регресс пациента.
«Ранее я слышала про виртуальную реальность. Тренажер ReviVR уже доставлен к нам в центр. Сегодня мы приехали научиться работать с ним. Это очень интересная методика, я впервые слышу об этом в Самаре. Думаю, это будет помогать нашим клиентам в восстановлении», - поделилась впечатлениями невролог реабилитационного центра «Созвездие» Татьяна Филатова, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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