Неврологи областной больницы используют новый метод лечения невралгии тройничного нерва

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Он расскажет о новом методе лечения невралгии тройничного нерва.Запланировано также посещение операционного блока и беседа с пациентом, которому ранее была выполнена операция.В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина началиприменять новый метод лечения невралгии тройничного нерва. Это хроническое заболевание, при котором пациент испытывает внезапную и интенсивную боль в зоне тройничного нерва (чаще всего с одной стороны лица).Нейрохирурги областной больницы применяют системный подход к лечению невралгии. Благодаря высокоточной диагностике врач-нейрохирург на этапеобследования пациента определяет показания к определенному методу операции. Цель вмешательства – «освобождение» нерва и сосуда, который его сдавливает. В этом случае результат операции – почти 100% исчезновение боли.В нейрохирургическом отделении СОКБ уже выполнены 15 вмешательств с хорошими и отличными результатами. Все операции выполнены по программе высокотехнологичной медицинской помощи и были бесплатны для пациентов, сообщает пресс-служба облправительства.