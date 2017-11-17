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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Неврологи областной больницы используют новый метод лечения невралгии тройничного нерва

17 ноября 2017 14:56
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Это хроническое заболевание, при котором пациент испытывает внезапную и интенсивную боль в зоне тройничного нерва (чаще всего с одной стороны лица).
20 ноября в 9.00 в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина (Самара, ул. Ташкентская, 159, встреча в холле главного корпуса) пройдет встреча с заведующим нейрохирургическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Геннадием Алексеевым.

Он расскажет о новом методе лечения невралгии тройничного нерва.

Запланировано также посещение операционного блока и беседа с пациентом, которому ранее была выполнена операция.

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина началиприменять новый метод лечения невралгии тройничного нерва. Это хроническое заболевание, при котором пациент испытывает внезапную и интенсивную боль в зоне тройничного нерва (чаще всего с одной стороны лица).

Нейрохирурги областной больницы применяют системный подход к лечению невралгии. Благодаря высокоточной диагностике врач-нейрохирург на этапеобследования пациента определяет показания к определенному методу операции. Цель вмешательства – «освобождение» нерва и сосуда, который его сдавливает. В этом случае результат операции – почти 100% исчезновение боли.

В нейрохирургическом отделении СОКБ уже выполнены 15 вмешательств с хорошими и отличными результатами. Все операции выполнены по программе высокотехнологичной медицинской помощи и были бесплатны для пациентов, сообщает пресс-служба облправительства. 
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