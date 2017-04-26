Назначен новый главврач больницы имени Пирогова
26 апреля 2017 22:33
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Стаж работы в системе здравоохранения А.В. Вавилова более 22 лет, из них более 15 лет на руководящих должностях, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
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