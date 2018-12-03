На выездной коллегии минздрава обсудили вопросы организации медпомощи в Сызрани

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Перед заседанием министр Михаил Ратманов обозначил основные темы для обсуждения: «Это наиболее актуальные вопросы, связанные со здоровьем нашего населения. Также наметим пути развития системы здравоохранения на 2019 год. Отдельно остановимся на вопросах, актуальных для Сызрани, район, удаленный от областного центра, требует особого пристального внимания. В первую очередь поликлиническая служба, служба скорой помощи и госпитальная база Сызрани нуждаются в серьезном обновлении».Основные проблемы сызранской медицины обозначила в своем выступлении заместитель министра Татьяна Сочинская. Предстоит увеличить охват населения диспансеризацией, выявляемость социально значимых заболеваний. Среди положительных изменений в системе организации медпомощи в Сызрани были отмечены возросшая доступность высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе ЭКО, хорошая организация доабортного консультирования.Вопросы кадрового обеспечения сызранских больниц поднял руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства Денис Бутолин. Он отметил, что в Сызрани эффективен механизм социальной поддержки медицинских работников. Так, за последние пять лет денежную выплату в размере 166 тысяч рублей получили около 150 медиков, но это были преимущественно сотрудники среднего звена. А вот обеспеченность врачебными кадрами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, по-прежнему остается актуальной проблемой. Министр поручил главному врачу Сызранской городской поликлиники в следующем году достичь 50 % укомплектованности кадрами.Денис Сергеевич привел яркий пример: в Сергиевском районе в медицинском университете проходят обучение 29 «целевиков», которые после выпуска приедут работать в лечебные учреждения района, а вот в Сызрани нет ни одного «целевика». Поэтому в ходе заседания коллегии было решено проработать совместно с Самарским государственным медицинским университетом вопрос об организации приема студентов на целевое обучение конкретно для сызранских лечебных учреждений.На необходимость онкологической «настороженности» медицинских работников и жителей города обратил внимание главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. Количество принятых в онкологическом отделении пациентов увеличилось вдвое в 2018 году, сроки уточняющей диагностики сокращаются, действуют стационарозамещающие технологии, но немало проблем, требующих системного подхода и комплексного решения.На заседании коллегии обсудили также вопросы оказания наркологической помощи на территории Сызрани, меры по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец предложил создать в Сызрани территориальный отдел центра, а также подключить город к движению «Здоровые города, районы, поселки».Рабочая поездка членов коллегии продолжилась посещением лечебных учреждений Сызрани. Делегация побывала в Сызранской ЦГБ, детских отделениях Сызранской городской больницы №2, наркологическом диспансере, пункте вытрезвления граждан, посетила проблемный объект в поселке Варламово Сызранского района.В Сызранской центральной городской больнице министр встретился с коллективом учреждения, рассказал о планах, ответил на вопросы коллег. «Мы провели коллегию на сызранской земле, чтобы привлечь внимание к проблемам медицины и руководства города, и общественности, и своими глазами увидеть, как обстоят дела», — отметил министр.Он рассказал медицинскому сообществу, что в 2018 году дополнительно 9 машин получит станция скорой помощи Сызрани. 19 бригад, которые работают на Сызранский район и Шигоны, будут укомплектованы машинами не старше двух лет. Кроме этого, в 2019 году намечено переоснастить, привести в порядок реанимационные отделения городской больницы. Будет внимательно изучена работа «тяжелого оборудования» – КТ и МРТ, без которого современная медицина не может развиваться.«На средства, выделенные губернатором, идет ремонт онкологического отделения, в чем мы лично убедились, — подчеркнул Михаил Ратманов. — В 2019 году ремонтные работы в больнице будут продолжены. Мы тесно будем работать с медицинским университетом и привлекать к работе молодых врачей. С главой города будем вместе решать вопросы по обеспечению их жильем. Надеемся, они останутся здесь жить, заведут семьи и свяжут свою дальнейшую судьбу с этим прекрасным городом.В 2019 году начнется строительство на Ульяновском шоссе детской поликлиники на 150 посещений. Этот проект будет реализовываться на федеральные средства. Мы знаем, что с детским здравоохранением у нас тоже не все благополучно. Надо будет изучить вопрос восстановления детского инфекционного корпуса. Я рад, что глава города полностью разделяет наши чаяния, меня поддерживают коллеги из министерства, поэтому мы обречены на успех», передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства