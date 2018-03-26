На территории самарского Центрального автовокзала состоялась акция «Остановим туберкулёз вместе!»

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В мероприятии приняли участие специалисты Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова, волонтеры – студенты Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной и Самарского медицинского института «РЕАВИЗ», а также Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный крест», благотворительный фонд «Личное участие».В 2017 году отмечается положительная динамика основных эпидемических показателей по туберкулезу в Самарской области: продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом, распространенность и смертность от данной болезни. Одним из основных факторов улучшения эпидемической обстановки по туберкулезу является стабильно высокий охват населения профилактическими осмотрами, в том числе методом флюорографии.Но успокаиваться рано, ведь часть жителей губернии не проходят флюорографию ежегодно. В результате каждый год регистрируются случаи заболевания туберкулеза у лиц, в том числе официально трудоустроенных, которые не проходили флюорографию регулярно.Поэтому ежегодно в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом специалисты лечебных учреждений совместно с общественными организациями, благотворительными фондами проводят массовые информационные акции, которые повышают уровень знаний населения о мерах защиты от туберкулеза.Волонтеры, одетые в тематическую униформу с белой ромашкой - символом борьбы с туберкулёзом и девизом акции: «Просветись!» (призыв пройти флюорографическое обследование), раздали пассажирам, провожающим, а также сотрудникам автовокзала, водителям междугородних автобусов, водителям такси, прохожим информационные материалы, в которых в доступной форме размещена информация о том, как защитить себя и своих близких от туберкулеза. Волонтеры также устно информировали об основных методах профилактики и раннего выявления туберкулеза, напоминали о необходимости ежегодно проходить флюорографию всем подросткам с 15 лет и взрослым.В салонах автобусов были размещены наклейки с призывом ежегодно проходить флюорографию, сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.Фото: пресс-служба минздрава Самарской области