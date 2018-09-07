На территории региона будут созданы 12 центров амбулаторной онкологической помощи

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Как подчеркнул главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов, хранилище электронных ресурсов с обеспечением доступа и распространения их между медицинскими учреждениями появилась у нас в регионе в рамках реализации указа Президента РФ о создании цифровой экономики и при поддержке Главы региона.Позади первый этап построения единого контура между первичным звеном и специализированными учреждениями. Сегодня в эту сеть входят три основных вида диагностических исследований – это эндоскопическое, рентгенологическое и ультразвуковое исследования. «У пациентов и врачей появляется возможность проведения необходимых диагностических исследований на этапе поликлиники с последующей консультацией цифрового изображения в специализированном учреждении, что в первую очередь обеспечит качество проведения диагностики, потому что становится возможен второй пересмотр и, соответственно, коррекция дальнейшего обследования», — сообщил Андрей Орлов.Такое взаимодействие позволяет исключать дублирование диагностических процедур, сокращает сроки обследования онкологических больных, обеспечивает доступность комплексной диагностической, консультативной, лечебной и профилактической помощи другим медицинским учреждениям. С помощью такой базы данных возможно максимально правильно поставить диагноз, получить второе мнение по исследованиям.Заведующий рентгеновским отделением онкологического диспансера Салават Аглетдинов поделился своим мнением по поводу создания единой информационной сети: «Это очень удобно, все результаты исследования приходят буквально тут же, в течение часа. И не нужно пациентов вызывать сюда, чтобы они привезли результаты, всегда можно посмотреть те снимки, которые выполнены на месте, в городской больнице №8. Телемедицина обеспечила контакт врача с врачом, мы консультируем друг друга, я консультирую доктора, который находится в другой больнице. Он показывает мне снимки дистанционно, я читаю его протокол, могу порекомендовать ему провести дообследование пациента. Если выявляется серьезная патология, мы вместе решаем обследовать пациента более тщательно».Как отметила пациентка из Красноярского района было бы гораздо удобнее, чтобы все результаты обследований, сделанные в местной больнице, передавались по телемедицинской сети, и пациентам не надо было бы ездить в Самару, чтобы привезти результаты специалисту онкоцентра, а встреча с врачом онкологического центра была бы более предметной.«Надеемся, что подобная сеть будет вовлекать в себя большое количество первичных медицинских организаций, так называемых центров амбулаторной онкологической помощи, — подчеркнул Андрей Орлов, — тем самым мы в разы сможем сократить сроки обследования и увеличить количество обследуемых пациентов, которые нуждаются в проведении уточняющей диагностики».На сегодняшний день в пилотном проекте с онкоцентром участвует городская больница №8. Это одно из крупнейших лечебных учреждений, к которому прикреплено население Кировского района. В перспективе — создание 12 подобных центров на территории области, где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение.