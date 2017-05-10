На территории больницы Семашко в Самаре работает медпункт по оказанию помощи нетрезвым гражданам

95

Пункт является подразделением Самарского областного наркологического диспансера. Он служит для двух целей. Во-первых, правоохранители привозят сюда на наркологическое освидетельствование людей, подозреваемых в совершении правонарушений или преступлений. Во-вторых, здесь под наблюдением медиков имеют возможность прийти в себя нетрезвые граждане.Всего пунктов медицинского освидетельствования и временного размещения граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться, в Самарской области шесть. Они расположены на территориях Самарской городской больницы №7, Самарской городской больницы №2 им. Н.А. Семашко, Самарской городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова, Тольяттинской городской клинической больницы №5, в Сызранском наркологическом диспансере и в Новокуйбышевском отделении Самарского областного наркологического диспансера.«Большинство пунктов расположены на территориях крупных больниц», - подчеркнул главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Валерьевич Щербань.В Самаре самое крупное подразделение расположено на территории городской больницы №2 им. Н.А. Семашко. На вытрезвление большинство граждан поступают из приемного покоя больницы после того, как их осмотрели хирург, травматолог, нейрохирург и другие врачи.«Мы наблюдаем за состоянием пациента, - рассказала заведующая экспертным подразделением Самарского областного наркологического диспансера Жанна Владимировна Киселева. - При необходимости ему оказывают медицинскую помощь».В пункте граждане находится до тех пор, пока не протрезвеют. В среднем - три-семь часов.«Затем врач беседует с пациентом, оценивает стадию заболевания, мотивированность на лечение, критику к болезни, - рассказала Ж.В. Киселева. - Рассказывает, какие возможности для лечения есть. Если человек согласен лечиться в стационаре, то вызывает машину. И пациента отвозят в стационар Самарского областного наркологического диспансера на Южном шоссе. Если готов ходить в поликлинику - то дает направление к наркологу по месту жительства».К мотивационным беседам привлекают студентов медицинских и психологических факультетов, бывших пациентов, которые вернулись к трезвой жизни, представителей общества анонимных алкоголиков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Фото Игорь Казановский