На межмуниципальном этапе акции «Где родился, там и пригодился» победила врач из Чапаевска Любовь Самородова

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Жюри оценивало участников по трем критериям: количество проголосовавших за молодых специалистов на сайте акции «Где родился, там и пригодился!», портфолио (заслуги и благодарности за профессиональную и общественную деятельность) и творческая презентация.Названы имена победителей. Первое призовое место в группе «Города» заняла врач-эндокринолог из Чапаевска Любовь Самородова.- С удовольствием приняла участие в конкурсе, - рассказывает Любовь Викторовна. - Для меня была привлекательна возможность показать свою профессию, медицину, ее достижения на примере нашего малого города. А еще я лишний раз убедилась в правильности своего выбора, своей профессии. В ходе акции я попробовала себя в роли учителя, актрисы натворческой презентации. Это было интересно, но, честно говоря, медицина меня привлекает больше: медицина – это мое!А какая была поддержка со стороны жителей города, его руководства, администрации больницы. Приятно осознавать, что молодых специалистов у нас не бросают на произвол судьбы, и такая помощь помогает привлечь больше врачей в наш город. А еще я почувствовала врачебную поддержку нашего сообщества, чувство братского локтя своих коллег со всей области. Так что я считаю, что в ходе акции именно медицина и мой родной Чапаевск заняли почетное первое место. сообщает пресс-служба облправительства.