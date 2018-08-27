На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
27 августа 2018 16:00
120
Открывая заседание конференции, врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что медицинский центр со дня его создания являлся не только научным центром, он имел большое практическое значение, активно прирастал репродуктивными технологиями. «Центр «Династия» известен не только в Самаре, но и за пределами области. Молодой современный коллектив много делает для сбережения населения, для улучшения демографической ситуации в Самаре и России. Академическая наука Самарского медицинского университета и практического здравоохранения воплотились в эффективные результаты работы центра «Династия». 15 лет — это начало большого пути, и я желаю вам всяческих успехов».
Геннадий Гридасов вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Губернатора Самарской области и министерства здравоохранения сотрудникам центра.
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.
«Центр стал ведущим сертифицированным центром и единственным в России, который работает с международной поисковой базой доноров гемопоэтических клеток. Это единственный банк пуповинной крови, который имеет опыт трансплантации клеток пуповинной крови по всему миру: от Канады до Австралии. В Российской Федерации это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Мы тесно работаем со всеми ведущими центрами нашей страны. Клеточные технологии и регенеративная медицина могут сделать существенный вклад в развитие здравоохранения. Сегодня насчитывается более 200 пациентов, которым помогли клетки пуповинной крови. Они применялись для восстановления пациентов, страдающих детским церебральным параличом. Помогают детям с тяжелым перинатальным поражением головного мозга, которые находятся в реанимации. Пациенты, страдающие циррозом печени, получают существенное улучшение и стабилизацию своего состояния. Также пациенты с лейкозами, тяжелыми онкогематологическими заболеваниями имеют шанс не только на спасение жизни, стабилизацию, но и на выздоровление. Сейчас мы являемся самым крупным в России банком пуповинной крови. На хранении у нас находятся 11 тысяч образцов пуповинной крови, также центр выполняет государственную программу лечения бесплодия. Выполнено более 12 тысяч циклов ЭКО и родилось больше 3500 детей. Заслуга центра в том, что и клеточные и репродуктивные технологии вносят существенный вклад в здоровье населения как нашего региона, так и всей страны», — отметила директор Самарского областного медицинского центра «Династия», д.м.н., профессор РАЕ Ольга Тюмина
Участник конференции Станислав Рыбцов работает в центре регенеративной медицины в Эдинбургском универститете (Великобритания). Его привлекла возможность узнать, что происходит в российской и, в частности, самарской науке:
«Я знаю, что Самара – мощный промышленный город. Интересно, что делается в Самаре сейчас. У вас хороший центр по репродуктивной медицине. Здесь идут интересные исследования, и я намерен с ними познакомиться. А на конференцию собралась сильная компания ученых из Петербурга, Москвы, Владивостока, думаю, общение с ними принесет пользу».
Заместитель директора центра «Династия» Станислав Волчков рассказал о перспективах работы центра. Так, начинаются исследования по оказанию помощи людям с аутизмом. Есть наработки и начинаются исследования по лечению мужского бесплодия, которое трудно поддается лечению и в мире мало кто этим занимается. Для Самары это одна из прорывных тем и перспективная область работы.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 августа 2018 20:34
Социум
105
27 августа 2018 19:07
Вторая половина рабочего дня Дмитрия Азарова проходит в Чапаевске. Глава региона посетил крупные промпредприятия города. Социум
163
27 августа 2018 18:48
Реализация этого проекта под личным строгим контролем Дмитрия Азарова. В ряде муниципалитетов работы уже завершены. Порадуемся за соседей вместе! Социум
108
Здравоохранение
27 августа 2018 16:05
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные... Здравоохранение
116
27 августа 2018 16:00
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями. Здравоохранение
119
27 августа 2018 11:26
Не исключено, что им станет государство: все большие усилия по спасению необходимой региону клиники предпринимают областные власти. Здравоохранение
200
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
93
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
733
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
984
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
285
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
265
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
332
Образование
25 августа 2018 10:45
Также она отметила, что на уроках необходимо переходить от "чтения и перевода к общению". Образование
324
24 августа 2018 14:46
Образование
264
24 августа 2018 13:46
Для многих студентов важно не просто написать дипломную работу, а сделать ее идеальной. Чтобы добиться такого результата, мало следовать основным правилам. Образование
103
Культура
27 августа 2018 14:00
Будут сражаться четыре команды. Культура
169
27 августа 2018 13:47
Оно состоится в кинотеатре «Филин». Культура
124
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
177
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
150
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1119
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1338
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
169
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
739
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1360
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1018
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1728
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1492
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
177
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1097
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
735
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
839
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
848
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
603
Мероприятия