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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины

27 августа 2018 16:00
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На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.
В Самаре прошла двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы регенеративной медицины, инновации в репродуктологии». Конференция приурочена к 15-летию Самарского областного медицинского центра «Династия».

Открывая заседание конференции, врио заместителя председателя правительства Самарской области – министра здравоохранения Геннадий Гридасов подчеркнул, что медицинский центр со дня его создания являлся не только научным центром, он имел большое практическое значение, активно прирастал репродуктивными технологиями. «Центр «Династия» известен не только в Самаре, но и за пределами области. Молодой современный коллектив много делает для сбережения населения, для улучшения демографической ситуации в Самаре и России. Академическая наука Самарского медицинского университета и практического здравоохранения воплотились в эффективные результаты работы центра «Династия». 15 лет — это начало большого пути, и я желаю вам всяческих успехов».

Геннадий Гридасов вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Губернатора Самарской области и министерства здравоохранения сотрудникам центра.

На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.

«Центр стал ведущим сертифицированным центром и единственным в России, который работает с международной поисковой базой доноров гемопоэтических клеток. Это единственный банк пуповинной крови, который имеет опыт трансплантации клеток пуповинной крови по всему миру: от Канады до Австралии. В Российской Федерации это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Мы тесно работаем со всеми ведущими центрами нашей страны. Клеточные технологии и регенеративная медицина могут сделать существенный вклад в развитие здравоохранения. Сегодня насчитывается более 200 пациентов, которым помогли клетки пуповинной крови. Они применялись для восстановления пациентов, страдающих детским церебральным параличом. Помогают детям с тяжелым перинатальным поражением головного мозга, которые находятся в реанимации. Пациенты, страдающие циррозом печени, получают существенное улучшение и стабилизацию своего состояния. Также пациенты с лейкозами, тяжелыми онкогематологическими заболеваниями имеют шанс не только на спасение жизни, стабилизацию, но и на выздоровление. Сейчас мы являемся самым крупным в России банком пуповинной крови. На хранении у нас находятся 11 тысяч образцов пуповинной крови, также центр выполняет государственную программу лечения бесплодия. Выполнено более 12 тысяч циклов ЭКО и родилось больше 3500 детей. Заслуга центра в том, что и клеточные и репродуктивные технологии вносят существенный вклад в здоровье населения как нашего региона, так и всей страны», — отметила директор Самарского областного медицинского центра «Династия», д.м.н., профессор РАЕ Ольга Тюмина

Участник конференции Станислав Рыбцов работает в центре регенеративной медицины в Эдинбургском универститете (Великобритания). Его привлекла возможность узнать, что происходит в российской и, в частности, самарской науке:

«Я знаю, что Самара – мощный промышленный город. Интересно, что делается в Самаре сейчас. У вас хороший центр по репродуктивной медицине. Здесь идут интересные исследования, и я намерен с ними познакомиться. А на конференцию собралась сильная компания ученых из Петербурга, Москвы, Владивостока, думаю, общение с ними принесет пользу».

Заместитель директора центра «Династия» Станислав Волчков рассказал о перспективах работы центра. Так, начинаются исследования по оказанию помощи людям с аутизмом. Есть наработки и начинаются исследования по лечению мужского бесплодия, которое трудно поддается лечению и в мире мало кто этим занимается. Для Самары это одна из прорывных тем и перспективная область работы.



Фото: соцсети

 
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