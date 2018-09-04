На Куйбышевской железной дороге стартовала прививочная кампания

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На Куйбышевской магистрали стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию пройдут более 21 тыс. железнодорожников, в первую очередь, работники, обеспечивающие движение поездов (работники локомотивных бригад, монтеры пути, осмотрщики вагонов, специалисты дистанций электроснабжения, связисты, диспетчеры, а также работники, имеющие высокий риск инфицирования (билетные кассиры, работники вокзалов и поездных бригад).Иммунизация проводится высокоэффективной противогриппозной вакциной. Антигенный состав вакцин ежегодно обновляется согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и содержит штаммы вирусов гриппа, актуальные в текущем году.Как показала оценка заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, привитые сотрудники болеют гораздо реже, но даже у немногочисленных заболевших после прививки, заболевание протекает в легкой форме и без осложнений. Делая прививку, работник заботится не только о своем здоровье, но и о здоровье членов своей семьи и коллектива, в котором работает.Вакцинация проводится в прививочных кабинетах поликлиник негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД». Она продлится до 1 ноября 2018 года.